Windows 11 : Microsoft veut supprimer cette attente agaçante pour déverrouiller votre PC

Windows 11 teste une manière moins agaçante de déverrouiller son PC : saisir le code PIN pendant que la reconnaissance du visage ou de l’empreinte continue. Microsoft a présenté ce changement le 6 novembre. Lorsqu’un moyen de connexion aboutit, l’ordinateur se déverrouille, sans obliger l’utilisateur à attendre l’échec de l’autre.

Si Windows Hello vous reconnaît immédiatement, la différence restera discrète. Elle devient plus utile lorsque la caméra hésite ou que le lecteur d’empreintes tarde : le code sert alors d’alternative immédiate, plutôt que d’étape à rechercher après l’attente.

Le PIN reste disponible pendant la reconnaissance

Dans son annonce officielle, Microsoft indique que les mécanismes de reconnaissance biométrique et le PIN peuvent être utilisés sans attendre la fin de la tentative en cours. Le changement concerne la connexion et le déverrouillage.

Il ne supprime pas le code PIN. Celui-ci peut toujours être demandé dans certaines situations, notamment après un redémarrage. Une demande de code au démarrage ne suffit donc pas à conclure que la caméra ou le capteur d’empreintes est en panne.

Une nouveauté encore réservée aux testeurs

L’amélioration figure dans la documentation de la build 26340.9882, dans le canal Experimental du programme Windows Insider. Microsoft la classe parmi les changements distribués progressivement. Même sur cette branche, tous les testeurs ne doivent donc pas forcément la voir immédiatement.

Aucune date de disponibilité générale n’est annoncée dans ce document. Inutile de chercher un bouton sur un PC équipé uniquement des mises à jour habituelles : cette annonce ne signifie pas que la fonction est déjà activée pour tous les utilisateurs de Windows 11.

En attendant, les vérifications qui peuvent aider Windows Hello

Les options existantes se trouvent dans Paramètres > Comptes > Options de connexion. La reconnaissance du visage demande une caméra compatible Windows Hello ; une webcam ordinaire n’offre pas nécessairement cette possibilité. Pour l’empreinte, il faut un lecteur adapté.

Si la reconnaissance du visage échoue souvent, commencez par dégager et nettoyer la caméra. Un éclairage très marqué d’un seul côté peut aussi compliquer l’identification. L’option permettant d’améliorer la reconnaissance est utile à examiner après un changement d’apparence ou lorsque vous portez des lunettes.

Pour une empreinte mal reconnue, vérifiez que le capteur et le doigt sont propres et secs. Les réglages permettent également d’enregistrer un autre doigt. Ces contrôles visent la reconnaissance elle-même ; le changement testé par Microsoft résout une frustration différente : pouvoir passer au code sans attendre.