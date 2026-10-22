Windows 11 : Microsoft avait annoncé trop tôt la correction d’un bug VPN

La rectification des notes de version change ce que les administrateurs peuvent attendre du dernier correctif. Une installation récente ne permet donc pas de considérer cet incident comme résolu.

Le problème de connexion Always On VPN n’a pas été corrigé par la mise à jour d’octobre comme Microsoft l’avait indiqué. L’éditeur a retiré cette mention de ses notes de version le 20 octobre. Pour les organisations concernées, le correctif définitif reste à venir.

Si votre service informatique a installé le cumulatif pour rétablir les connexions, cette rectification change le diagnostic. Il ne s’agit pas d’un nouveau dysfonctionnement créé par cette rectification : c’est le statut de la correction annoncée qui était erroné. Le bug reste suivi séparément des autres améliorations de la mise à jour.

Le journal officiel retire explicitement la correction

La modification apparaît dans l’historique de KB5127648. À la date du 20 octobre, Microsoft explique avoir supprimé l’information relative à une correction Always On VPN précédemment incluse dans l’article et renvoie sa livraison à une publication future. Cette ligne permet de vérifier le changement sans se fier seulement à un titre de presse.

Selon le suivi publié par BleepingComputer, l’incident touche des configurations Always On VPN de Windows 11 24H2 et versions ultérieures après les mises à jour de septembre. Une première tentative échouée peut laisser les connexions bloquées ou provoquer une erreur signalant qu’un port est déjà utilisé, notamment avec la sélection automatique de protocole.

Le contournement concerne les profils administrés

La mesure temporaire rapportée consiste à configurer un seul protocole dans le profil Always On VPN, SSTP ou IKEv2, au lieu de la sélection automatique. Le choix dépend du réseau, des règles de sécurité et de la configuration de l’organisation. C’est une intervention à traiter avec l’administrateur qui gère le profil.

Un salarié ne doit donc pas modifier au hasard les paramètres de son accès professionnel ni désactiver ses protections pour tester. Une connexion d’entreprise peut servir à atteindre des ressources internes et suivre des règles qui ne sont pas visibles depuis le seul ordinateur. Le symptôme, la version de Windows et le moment de la panne sont des informations plus utiles à transmettre.

Il faut également éviter de généraliser le problème à tous les logiciels VPN. Always On VPN désigne ici une configuration précise, et non l’ensemble des services grand public utilisés pour naviguer. Une panne différente exige son propre diagnostic.

Installer les mises à jour de sécurité conserve son intérêt pour les autres corrections qu’elles contiennent. La rectification de Microsoft signifie simplement qu’il faut retirer ce bénéfice précis de la liste des résultats attendus. Pour ce bug, le prochain repère fiable sera une nouvelle note annonçant réellement sa résolution.