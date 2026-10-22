Chrome renforce ses alertes contre les faux antivirus et les pièges au copier-coller

Les escroqueries qui imitent une panne informatique cherchent à pousser l’utilisateur à agir lui-même. Une option de sécurité du navigateur conditionne l’accès aux défenses présentées par Google.

Une page Web vous demande de copier une commande pour réparer votre navigateur ? Chrome renforce précisément ses défenses contre ce type de piège. Google décrit de nouvelles protections contre les faux antivirus, les fausses mises à jour et les attaques ClickFix, à condition d’avoir activé la protection renforcée de la navigation sécurisée.

L’annonce officielle date du 20 octobre. Elle rassemble plusieurs changements introduits en 2026 et détaille leur fonctionnement. Il ne s’agit donc pas d’une promesse selon laquelle chaque internaute aurait reçu, d’un seul coup, un nouveau bouclier identique le 21 octobre.

Le piège commence dans le navigateur, puis vous fait agir ailleurs

ClickFix exploite une manipulation particulièrement trompeuse : un faux problème, parfois présenté comme un contrôle ou une réparation, pousse la victime à copier puis exécuter une commande. L’attaquant peut ainsi lui faire lancer un outil présent dans Windows, comme PowerShell, pour télécharger ou installer un programme malveillant. L’action dangereuse se déroule alors en dehors du téléchargement classique surveillé par le navigateur.

Dans son explication technique, Google décrit une détection des commandes suspectes copiées par un utilisateur de la protection renforcée. Le contenu concerné est nettoyé des informations personnelles identifiables, puis transmis à Safe Browsing pour analyse. Lorsqu’un verdict dangereux est obtenu, Chrome affiche un avertissement.

Cette défense ne doit pas être comprise comme une permission d’exécuter une commande en l’absence d’alerte. Un site qui prétend réparer votre navigateur en vous faisant lancer un script mérite d’abord de la méfiance. Aucune protection ne rend raisonnable une instruction dont on ignore la provenance et l’effet.

Gemini analyse les pages suspectes sur les serveurs de Google

Google élargit aussi l’analyse des escroqueries avec un modèle Gemini exécuté côté serveur. Le système examine notamment le contenu textuel, la marque prétendument représentée et l’intention de la page. Son résultat est combiné avec la réputation du domaine et d’autres signaux pour établir un verdict.

Le constructeur précise que le texte de la page est analysé lorsqu’elle présente des indices de fraude suffisamment forts. Les contenus transmis dans ce cadre sont traités temporairement, sans conservation ni utilisation pour entraîner les modèles, selon ses explications. C’est un point à connaître pour comprendre le fonctionnement de cette protection renforcée, plutôt que de l’imaginer entièrement locale.

Une page suspecte ne reçoit plus forcément le même avertissement

Chrome distingue désormais davantage les sites suspects des sites reconnus dangereux. Les premiers peuvent donner lieu à une alerte plus mesurée ; les seconds conservent l’avertissement rouge qui bloque la consultation. L’objectif est de signaler des risques supplémentaires sans présenter tous les cas comme équivalents.

Pour consulter le niveau choisi, passez par les paramètres de confidentialité et de sécurité du navigateur, puis la navigation sécurisée. L’aide officielle de Chrome détaille les différences entre les modes et les données associées. Cette vérification est plus utile qu’un bouton « Mettre à jour » affiché au milieu d’une page alarmiste.

Les mises à jour du navigateur restent par ailleurs nécessaires : une défense contre la manipulation et un correctif de faille n’ont pas le même rôle. Nous avions déjà expliqué pourquoi les correctifs de sécurité de Chrome méritent un contrôle régulier. L’un réduit des vulnérabilités techniques ; l’autre tente d’empêcher qu’une fausse consigne transforme l’utilisateur en exécutant de l’attaque.