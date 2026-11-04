Microsoft détaille les gains de sa mise à jour pour les PC à 8 Go. Compression mémoire, applications allégées et veille des onglets changent, sous conditions.

Windows 11 : les PC avec 8 Go de RAM reçoivent enfin les optimisations promises

Microsoft ne parle plus seulement d’un chantier à venir. Dans un bilan publié le 3 novembre, l’entreprise détaille les optimisations désormais proposées pour les PC Windows 11 équipés de 8 Go de mémoire vive, avec la version 26H2, build 26300.9818 ou ultérieure.

L’objectif est de conserver plus longtemps les applications et données utiles en mémoire, afin de moins solliciter le stockage quand on revient dans une fenêtre. Le levier est logiciel : mieux utiliser la mémoire existante et éviter des rechargements depuis le stockage.

Jusqu’à 2 Go de données actives supplémentaires en mémoire

Windows utilisait déjà la compression. Microsoft explique l’avoir ajustée pour les machines à 8 Go : les données moins actives occupent moins de place et peuvent rester en RAM plutôt que d’être déplacées vers le disque. Le gain annoncé atteint jusqu’à 2 Go de données actives conservées en mémoire, selon la configuration et l’usage.

Dans un autre test de multitâche, la croissance de la mémoire engagée diminue jusqu’à 900 Mo. Attention à l’unité de comparaison : ce chiffre ne désigne pas 900 Mo systématiquement libérés au démarrage. Il compare l’augmentation de mémoire engagée pendant un scénario d’utilisation entre deux configurations logicielles.

Les widgets attendent, les onglets s’endorment plus tôt

Sur les PC équipés de 8 Go ou moins, Widgets ne se charge plus qu’à l’ouverture, pour environ 200 Mo de mémoire engagée économisés lorsqu’il reste fermé. Edge fait passer le délai par défaut de mise en veille des onglets inactifs de deux heures à 15 minutes.

Windows donne aussi brièvement la priorité aux actions demandées par l’utilisateur et réduit certaines tâches d’arrière-plan, dont l’indexation. Démarrer une recherche ou ouvrir les paramètres doit ainsi moins dépendre du travail invisible en cours.

Microsoft annonce jusqu’à 20 % de réactivité supplémentaire sur plusieurs interactions. Son gain de 40 % en multitâche provient d’un scénario interne sur un HP OmniBook 3 à processeur Snapdragon X Plus : il ne signifie pas que tous les logiciels de tous les PC deviennent 40 % plus rapides.

La mise à jour de Windows ne fait pas tout

Pour obtenir cet ensemble d’améliorations, Microsoft demande Windows 11 26H2, build 26300.9818 ou ultérieure, ainsi que des versions à jour d’Edge, Microsoft 365 et Teams. Une partie du travail arrive donc par les applications. Le gain particulier au lancement d’Edge requiert sa version 150 ou plus récente.

D’autres changements restent annoncés pour les prochains mois, comme le partage de composants entre Search et Widgets, ou entre OneDrive et Photos. Ils ne doivent pas être confondus avec les optimisations disponibles aujourd’hui. Et pour du montage lourd ou de la 3D, une meilleure gestion ne supprime pas l’intérêt d’une capacité mémoire supérieure.