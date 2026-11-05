Le créateur de Tiny11 montre une installation très allégée dans une machine virtuelle. La démonstration reprend un état sauvegardé et ne change pas les exigences de Windows 11.

Il fait tourner Windows 11 avec 128 Mio de RAM et ouvre même le Bloc-notes

Le développeur NTDEV a montré une version modifiée de Windows 11 26H2 avec 128 Mio de mémoire vive. Le bureau, l’Explorateur de fichiers et le Bloc-notes font partie des éléments visibles dans cette démonstration du projet Pico11. L’expérience remonte au début de novembre. Vidéo de NTDEV · Compte rendu de Tom’s Hardware

Le bureau s’affiche après la reprise d’un état sauvegardé

La démonstration utilise une machine virtuelle. Le développeur indique que les séquences d’applications partent d’un point de contrôle. Ce procédé recharge un état déjà enregistré de la machine. Observer le bureau et ouvrir un fichier dans ces conditions ne permet pas de mesurer un démarrage à froid ni de conclure à un usage quotidien fluide.

Le système a également été réduit pour l’expérience. Les mécanismes habituels de maintenance et Windows Update font partie des éléments absents dans la configuration décrite. Le résultat répond à une question expérimentale : jusqu’où peut-on réduire le système pour faire apparaître un bureau fonctionnel ? Périmètre de la démonstration

Le minimum de Microsoft reste de 4 Go

Microsoft conserve 4 Go de RAM dans la configuration minimale officielle. Cette exigence s’applique à un système destiné à être installé et entretenu normalement. Une machine virtuelle conçue pour démontrer l’ouverture de quelques applications répond à un autre usage. Configuration officielle

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