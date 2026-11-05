Sur PS5, Where the Seeds Fall vous fait descendre un arbre-monde en lisant le vent

Le premier jeu de CygamesEdge sort ce 5 novembre sur PS5, Switch 2 et PC. Sur le PlayStation Store français, cette aventure centrée sur les chutes et les rafales coûte 9,99 €.

Dans Where the Seeds Fall, un soldat et une enfant doivent quitter les branches de l’Arbre-Monde pour rejoindre la surface. Tout le problème est de réussir la descente. Le premier jeu du label CygamesEdge sort le 5 novembre sur PS5, Switch 2 et PC. Le PlayStation Store français l’affiche à 9,99 €.

Le vent décide en partie de l’endroit où vous posez les pieds

L’aventure se déroule au milieu de ruines, avec des rafales en altitude, des terrains instables et peu de points d’atterrissage. Le défi repose sur le moment choisi pour sauter et sur le contrôle de la chute. Il faut donc lire le décor et le vent avant de s’élancer, puis adapter la trajectoire en cours de route.

Le jeu associe cette mécanique à une histoire à deux. Les habitants vivent sur les branches d’un arbre géant depuis que la surface a été contaminée. Lorsque ce refuge commence à s’effondrer, le soldat rencontre une enfant qui lui rappelle sa fille. Leur destination est justement le monde qu’ils avaient quitté.

Des parcours plus difficiles après l’histoire

La fiche Steam annonce des cartes plus exigeantes et un mode contre-la-montre une fois le récit terminé. Sur PS5, la boutique détaille aussi des options pour modifier la sensibilité ou le sens des joysticks, ainsi que la possibilité de jouer sans commandes tactiles ni détection de mouvement.

L’intérêt du projet tient à cette idée de faire d’une chute une série de choix. Le jeu peut intéresser les amateurs de parcours et d’optimisation autant que ceux attirés par son univers. Voir la fiche française et ses options. Voir la version PC sur Steam.

Film d’ouverture officiel : CygamesEdge.

Image : illustration.