WhatsApp permet d’inviter quelqu’un sans compte : voici ce que votre invité verra

Vous organisez un anniversaire dans WhatsApp, mais un invité n’a pas l’application. Avec le lien d’invitation annoncé cette semaine par Meta, cette personne pourra consulter l’événement et répondre depuis son navigateur, sans installer l’application ni créer de compte. Le déploiement est progressif.

L’adresse reste masquée jusqu’à la réponse

Créez l’événement dans WhatsApp, ajoutez une photo si vous le souhaitez et partagez le lien par SMS ou par e-mail. Si vous recevez chez vous, une règle compte : selon Meta, un invité sans compte ne voit l’adresse qu’après avoir répondu. Meta indique aussi que votre numéro de téléphone reste masqué aux invités que vous ne connaissez pas.

Les réponses se retrouvent sans remonter la conversation

Une rubrique Événements dans les paramètres rassemble les rendez-vous à venir et passés, y compris ceux créés par d’autres personnes. C’est là que vous pourrez suivre les réponses, gérer les rappels et, si le format s’y prête, autoriser un accompagnant.

Si vous devez envoyer l’invitation ce soir et que l’option apparaît sur votre téléphone, ouvrez d’abord le lien dans un navigateur où vous n’êtes pas connecté. Vous verrez ce que l’invité peut consulter avant de répondre. Pour une réunion privée, partagez le lien directement avec les personnes concernées.