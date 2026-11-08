Quatre options de visibilité du numéro sont en développement sur Android. Elles ne feront pas oublier vos coordonnées aux personnes qui les connaissent déjà.

WhatsApp prépare un réglage pour cacher votre numéro : qui pourra encore le voir ?

Donner son identifiant WhatsApp sans dévoiler son numéro personnel : c’est l’intérêt des noms d’utilisateur. L’application prépare désormais un réglage supplémentaire pour décider qui pourra voir ce numéro dans les échanges. Mais choisir « Personne » ne fera pas disparaître vos coordonnées chez ceux qui les connaissent déjà.

Les quatre options ont été repérées le 7 novembre par WABetaInfo dans la version Android 2.26.45.1. Il s’agit d’un développement en cours : ce menu n’est pas encore proposé aux testeurs. Installer cette bêta ne garantit donc pas de le faire apparaître.

Quatre choix pour la visibilité du numéro

Le menu préparé pour les utilisateurs disposant d’un pseudonyme reprendrait une logique familière des réglages de confidentialité. Voici les choix observés, traduits en français ; les libellés définitifs pourront évoluer.

Option repérée Ce qu’elle permettrait de choisir Tout le monde Rendre le numéro visible sans le limiter à ses contacts. Mes contacts Réserver sa visibilité aux personnes de son carnet. Mes contacts sauf… Exclure certaines personnes de cette sélection. Personne Conserver le masquage prévu par défaut avec un pseudonyme, sous réserve des personnes connaissant déjà le numéro.

Deux limites comptent davantage que le nombre d’options. Les personnes qui possèdent déjà votre numéro continueront à le voir. Et changer de réglage réinitialiserait la liste des exceptions : un avertissement est prévu, car certains contacts précédemment exclus pourraient retrouver sa visibilité.

Masquer son numéro ne bloque pas les nouveaux messages

Il faut distinguer deux questions : qui connaît vos coordonnées téléphoniques et qui peut vous écrire dans WhatsApp. Un identifiant transmis à une nouvelle personne sert précisément à lui permettre de vous joindre, sans lui communiquer forcément votre numéro.

Pour limiter ces prises de contact, WhatsApp décrit une protection différente dans sa FAQ officielle consacrée aux pseudonymes : une clé de nom d’utilisateur facultative. Lorsque cette protection est activée, un nouveau correspondant doit connaître à la fois l’identifiant exact et sa clé pour engager le premier échange. Cette clé n’est pas le futur réglage de visibilité du numéro.

Pour un échange avec une personne rencontrée dans une association ou pour une vente entre particuliers, la distinction est concrète : partager un pseudonyme peut éviter de transmettre ses coordonnées téléphoniques, mais reste une invitation à recevoir un message. Le réutiliser publiquement partout n’apporte pas la même discrétion qu’un identifiant réservé à quelques contacts.

Réserver un pseudonyme n’active pas tous les réglages à venir

WhatsApp précise que le numéro de téléphone reste nécessaire à l’inscription et à l’utilisation du service. La réservation d’un pseudonyme prépare son usage ultérieur ; elle ne signifie pas que les quatre nouvelles options sont disponibles sur le compte.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour ce menu. Si vous avez suivi notre guide sur la réservation des noms d’utilisateur WhatsApp, ne considérez donc pas votre numéro comme masqué sur la seule foi de cette réservation. Attendez les fonctions effectivement proposées à votre compte.