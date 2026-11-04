WhatsApp teste des discussions Meta AI séparées : vos demandes ne finiraient plus dans le même fil

Une conversation pour préparer un voyage, une autre pour poser une question sans rapport : WhatsApp commence à mieux séparer les échanges avec Meta AI. Le changement apparaît chez certains testeurs Android, dans la bêta 2.26.44.6 observée le 4 novembre par WABetaInfo.

Au lieu de tout retrouver à l’intérieur d’un seul échange avec l’assistant, l’utilisateur peut disposer de conversations distinctes directement dans sa liste de discussions. Chacune peut recevoir un nom et une image de profil. Un repère AI permet de reconnaître ces échanges.

Retrouver un sujet sans remonter toute la conversation

L’intérêt est surtout pratique. Regrouper les demandes par projet évite de mélanger une liste de courses, une recherche de cadeau et la préparation d’un déplacement dans une longue suite de messages. Cela rapproche l’organisation de l’assistant de celle d’un carnet contenant plusieurs dossiers.

Dans l’interface décrite par WABetaInfo, la création d’un échange passe par le menu de la conversation Meta AI. Un filtre consacré aux discussions AI peut également aider à les retrouver. Son organisation reste configurable.

Un test limité, pas une nouvelle version pour tous

La bêta et le compte utilisé comptent autant que le numéro de version. La fonction n’est activée que pour une partie des testeurs. Installer la bonne bêta ne garantit donc pas de la voir apparaître.

Aucune date de généralisation n’accompagne cette observation. Il serait également prématuré de présenter les captures comme l’interface qui sera proposée à tous les utilisateurs français : les essais servent précisément à faire évoluer la présentation avant une diffusion plus large.

Pour l’instant, le changement porte sur le rangement des conversations avec l’assistant. Il ne faut pas en déduire une modification de l’accès de Meta AI aux autres discussions privées. C’est un autre sujet, que cette seule observation ne permet pas de trancher.