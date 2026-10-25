WhatsApp teste un bouton Reels dans les discussions, avec une condition côté Meta

Un raccourci Reels apparaît dans la bêta Android de WhatsApp. Il nécessite un rattachement facultatif du compte aux réglages Meta.

Une vidéo Instagram vue quelques heures plus tôt pourrait bientôt se retrouver dans une discussion WhatsApp sans devoir repartir la chercher dans l’autre application. Un bouton Reels apparaît dans le menu des pièces jointes de certains bêta-testeurs Android. Il dépend cependant d’un choix préalable : avoir relié son compte WhatsApp aux expériences connectées de Meta.

WABetaInfo a documenté le changement le 23 octobre dans la version 2.26.42.9. Il ne s’agit pas d’une ouverture générale à tous les utilisateurs français. Même la présence de cette version sur un téléphone ne garantit pas que son compte dispose déjà du nouveau bouton.

Retrouver les vidéos récentes, aimées ou enregistrées

Le raccourci ouvre un sélecteur avec trois catégories : les Reels regardés récemment, ceux enregistrés et ceux auxquels l’utilisateur a attribué une mention J’aime sur Instagram. Le but est d’accéder à des contenus déjà croisés, depuis la conversation où l’on veut les partager.

Le relevé de WABetaInfo montre surtout une modification du chemin d’accès. Le sélecteur peut proposer l’envoi d’un Reel ou d’une publication. Cela ne transforme pas toute la discussion WhatsApp en fil Instagram : l’utilisateur choisit un contenu à transmettre à un correspondant.

Un accès aux médias Instagram et Facebook avait déjà été observé le mois précédent dans le sélecteur de galerie, pour les comptes reliés. Il fallait changer de source et retrouver Instagram dans la liste. Le bouton actuel rend cette possibilité plus visible, directement depuis le menu des pièces jointes.

Le rattachement du compte reste un choix

Le préalable compte davantage que le nouvel emplacement du bouton. La fonction observée utilise le rattachement décrit par WABetaInfo comme le Centre de comptes. Meta a depuis engagé une évolution de cet environnement vers le nom « Meta Account », avec un déploiement progressif : l’intitulé rencontré peut donc varier selon le compte.

Dans son explication du nouveau compte Meta, le groupe maintient une règle claire pour WhatsApp. Un compte déjà rattaché accompagne la transition, mais peut en être retiré. Un compte qui n’a pas été ajouté reste séparé et peut continuer à être géré comme auparavant.

Utiliser WhatsApp n’oblige donc pas à adopter ce raccourci. L’intérêt dépend de la fréquence à laquelle vous partagez des vidéos Instagram. Une personne qui ne veut pas relier ses comptes n’a pas à le faire pour conserver ses discussions ordinaires.

Meta affirme que l’ajout de WhatsApp à ses expériences connectées ne retire pas le chiffrement de bout en bout des messages personnels et des appels. Cette garantie concerne le contenu des échanges protégés. Elle ne signifie pas que toutes les informations liées aux comptes et à leurs interactions suivent un traitement identique.

La décision proposée à l’utilisateur porte ici sur l’accès plus direct à ses contenus Instagram depuis WhatsApp. Avant de relier les comptes, c’est donc l’écran d’explication de cette connexion et ses possibilités de retrait qu’il faut lire. Le bouton Reels est un confort de partage ; il n’est pas une condition pour continuer à envoyer un message.