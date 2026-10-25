Votre iPhone affiche encore l’heure d’été ? Voici les réglages Apple à vérifier après le changement d’heure du 25 octobre 2026.

Votre iPhone a une heure d’avance ce dimanche ? Le réglage automatique ne suffit pas toujours

Votre iPhone affiche une heure de plus que les autres appareils de la maison ? Ce dimanche 25 octobre 2026, la France métropolitaine est passée à l’heure d’hiver : à 3 heures, il était de nouveau 2 heures. Si le téléphone n’a pas suivi, vérifiez aussi son fuseau horaire, au-delà du seul réglage de l’horloge.

Le fuseau correspond à l’heure locale utilisée par l’appareil. Dans son guide de l’iPhone, Apple distingue son réglage de celui de la date et de l’heure. Selon la version d’iOS, les intitulés présentés à l’écran peuvent donc différer.

Deux automatismes à contrôler dans les réglages

Ouvrez Réglages, puis Général et Date et heure. Si votre version propose séparément « Régler l’heure automatiquement » et « Régler le fuseau horaire automatiquement », contrôlez les deux. Sur les versions présentant un seul bouton « Réglage automatique », commencez par celui-ci. L’affichage au format 24 heures, lui, change seulement la présentation des horaires.

Apple recommande également une connexion Internet et un logiciel à jour. Un autre contrôle se trouve dans Confidentialité et sécurité > Service de localisation > Services système : l’option « Définition du fuseau horaire » autorise la détection du fuseau selon votre position.

Si un message annonce de nouvelles informations de fuseau horaire, la procédure d’assistance Apple demande de redémarrer l’iPhone et, le cas échéant, l’Apple Watch jumelée.

Un bouton grisé peut venir de Temps d’écran

Un réglage inaccessible n’indique pas forcément une panne. Apple cite notamment un code Temps d’écran ou les restrictions d’un profil d’entreprise. Sur un téléphone professionnel, vérifiez ce point avec l’administrateur avant de chercher à modifier sa configuration.

Si le décalage persiste et que les réglages restent accessibles, Apple prévoit une sélection manuelle du fuseau. Choisissez une ville correspondant à votre situation, par exemple Paris en France métropolitaine. Ce dépannage documenté ne constitue pas la preuve d’un nouveau bug d’iOS survenu ce dimanche.