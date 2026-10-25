Google Messages prépare un grand rangement de ses réglages

Une bêta révèle des réglages mieux regroupés pour le RCS, la confidentialité et les informations SIM. L’interface reste en développement.

Les confirmations de lecture, les réglages RCS et la protection contre les messages indésirables ne devraient plus rester noyés dans une longue liste. Google Messages prépare une nouvelle organisation de ses paramètres, découverte dans une bêta par Android Authority le 23 octobre. Le chantier concerne le rangement des options ; il ne s’agit pas encore d’une interface annoncée pour tous.

Le projet vise une gêne très simple : des options de conversation, de notifications et de sécurité se retrouvent aujourd’hui dans une longue liste. Les regrouper par usage peut éviter de chercher un réglage de confidentialité au milieu d’options sans rapport. L’intérêt est donc dans le chemin parcouru pour retrouver une fonction, plutôt que dans l’ajout d’un nouveau bouton spectaculaire.

Le RCS et la confidentialité sortent de la longue liste de réglages

Dans la version examinée par Android Authority, les paramètres liés à la messagerie sont répartis en plusieurs ensembles. Une page rassemble les informations relatives à la carte SIM et au pays. Les réglages de protection et de lutte contre les messages indésirables bénéficient également de leur espace.

La rubrique de confidentialité regroupe notamment le profil, les confirmations de lecture et les indicateurs de saisie. Ce sont des options que l’on ne modifie pas nécessairement tous les jours, mais dont on veut comprendre rapidement la portée : ce que le correspondant voit de votre activité et ce que vous choisissez de partager.

Il faut lire ces captures comme un rangement des fonctions existantes : retrouver plus facilement les confirmations de lecture n’annonce pas un changement de leur comportement, et une page de sécurité redessinée ne prouve pas une protection supplémentaire.

Les captures montrent encore un chantier en cours

Les captures proviennent de la bêta messages.android_20261020_00_RC00.phone.openbeta_dynamic . Le média relève encore des écarts entre certains libellés et les titres des pages qu’ils ouvrent, signe d’un travail en cours. Il faut donc éviter d’en faire dès maintenant un mode d’emploi définitif pour tous les smartphones.

Cette évolution intéresse aussi les Galaxy et les Xiaomi utilisant Google Messages. Pour leurs propriétaires, le résultat attendu se mesure simplement : retrouver une confirmation de lecture ou un réglage RCS sans parcourir des options sans rapport. La nouvelle organisation reste à finaliser avant de devenir une habitude commune.