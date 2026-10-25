Realme 17 Pro : une fuite évoque 10 000 mAh et un véritable téléobjectif

Un appareil de la future gamme Pro est décrit avec une batterie de 10 000 mAh. Son identité exacte et sa commercialisation restent à confirmer.

Une batterie de 10 000 mAh accompagnée d’un téléobjectif de 50 mégapixels : un futur Realme de la série 17 Pro apparaît dans une fuite relayée le 24 octobre. Reste une hésitation qui change la comparaison avec les modèles actuels : l’appareil décrit serait le 17 Pro ou le 17 Pro+, sans identité définitivement établie.

Élément évoqué dans la fuite Caractéristique alléguée Écran OLED plat, définition 1,5K Puce Dimensity 7500 Appareil principal 200 mégapixels Téléobjectif 50 mégapixels, grossissement optique 3,5x Cadre Plastique

Un téléobjectif changerait surtout la donne sur le modèle Pro

Les informations sont attribuées à un informateur sur X par GSMArena. Elles mélangent des caractéristiques qui peuvent faire penser à des modèles différents. Le Realme 16 Pro+ possède déjà un téléobjectif, contrairement au 16 Pro : l’ampleur de l’évolution dépend donc du téléphone effectivement remplacé.

Pour prendre un portrait ou cadrer un détail éloigné, un téléobjectif optique répond à un besoin différent d’un capteur principal très défini. Le nombre de mégapixels ne raconte pas, à lui seul, comment le téléphone change de cadrage. C’est pourquoi l’identité Pro ou Pro+ est indispensable pour juger la nouveauté.

L’écran est décrit à 120 Hz, avec une montée à 165 Hz dans certains jeux. Sans liste de titres ni conditions de fonctionnement, ces deux valeurs ne doivent pas devenir une promesse de fluidité permanente. Elles restent des caractéristiques alléguées d’un appareil non officialisé.

10 000 mAh ne donnent pas encore une autonomie en jours

Les 10 000 mAh seraient un changement marquant sur la fiche technique. Ils n’autorisent pourtant aucun calcul sérieux en « jours d’utilisation » sans connaître l’écran, les réglages, le réseau et les performances énergétiques du système. Aucun essai indépendant de cet appareil n’accompagne cette fuite.

Ni prix en euros ni configuration française ne sont confirmés. Pour comparer ce futur modèle aux appareils vendus chez nous, il faudra connaître la batterie retenue localement et son identité exacte. Un téléobjectif constituerait surtout un changement majeur pour le successeur du 16 Pro, qui en est dépourvu ; la même annonce aurait une autre portée pour le 17 Pro+.