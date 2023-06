WhatsApp abandonne-t-il votre téléphone ? Découvrez les 36 modèles abandonnés dès aujourd’hui !

Si vous utilisez l’application WhatsApp sur votre smartphone, ce qui suit pourrait vous intéresser. En effet, en raison de mises à jour constantes, WhatsApp cesse progressivement de fonctionner sur certains appareils mobiles. Cette incompatibilité peut survenir lorsque l’interface de l’appareil n’est plus compatible ou lorsque le téléphone lui-même n’a plus la capacité d’exécuter les nouvelles fonctionnalités de l’application. En juin, une nouvelle liste de smartphones ne recevant plus le support de l’application a été publiée. Cette liste inclut des appareils de marques telles que Samsung, LG, Huawei et ZTE.

Changement nécessaire de smartphone

Au total, ce sont 36 modèles de smartphones qui ne seront plus pris en charge par l’application de Meta. Dans ce cas, la seule option pour l’utilisateur est de passer à un appareil plus récent pour continuer à bénéficier des fonctionnalités de l’application. Vous trouverez ci-dessous la liste des appareils qui ne seront plus compatibles avec le logiciel.

Les smartphones affectés

Voici la liste des téléphones qui ne sont plus compatibles avec WhatsApp à partir du 1er juin :

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Vérification de la compatibilité du logiciel

Il est important de toujours vérifier quel logiciel ou système d’exploitation est installé sur votre smartphone Android ou iPhone. Dans le cas d’Android, vous pouvez le faire en allant dans les Paramètres, puis dans Mise à jour du logiciel et en vérifiant si vous avez téléchargé la dernière mise à jour. Pour l’iPhone, allez dans Paramètres, puis Général, et enfin Mise à jour du logiciel pour voir la version actuelle d’iOS.

Explication des incompatibilités

Alors, pourquoi ces téléphones ne seront-ils plus compatibles avec WhatsApp ? Il y a une explication qui a à voir avec l’année de sortie de votre smartphone. Voici quelques points à garder à l’esprit :

Ces smartphones ne seront plus compatibles avec WhatsApp car leur système d’exploitation ne sera plus mis à jour.

Seuls les smartphones avec Android 4.1 ou une version inférieure ne supporteront plus WhatsApp. Ainsi, tous ceux qui ont Android 5 pourront continuer à utiliser l’application normalement.

Il se peut que vous puissiez voir les notifications de messages, mais il vous sera impossible d’y répondre. Vous ne pourrez pas non plus recevoir d’appels ou de vidéo-appels, ni discuter ou récupérer vos stickers.

Il est donc recommandé de mettre à jour votre smartphone vers la version la plus récente d’Android.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir Android 13. Il en va de même si vous avez Android 8, Android 9, Android 10, Android 11, Android 12, etc.

Les nouveautés de WhatsApp

Actuellement, WhatsApp met en œuvre les notes vocales qui ne seront écoutées qu’une seule fois, à l’image des photos ou des vidéos. De plus, une série de fonctionnalités a été ajoutée, comme l’outil qui vous permet d’éditer les textes. Cependant, ce qui attire le plus l’attention des utilisateurs est le changement de design sur Android, qui le rend très similaire aux appareils iPhone sans avoir à télécharger d’APK.

Si cette information sur WhatsApp vous a plu, ou si vous avez appris une astuce utile, sachez que cette application regorge de “secrets”, de codes, de raccourcis et d’outils innovants que vous pouvez continuer à tester. Il vous suffit de suivre le lien suivant pour en savoir plus sur WhatsApp. Alors, qu’attendez-vous ?

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.