Starfield : Le jeu qui va bouleverser le monde des RPG ? Plongez dans l’univers époustouflant du dernier hit de Bethesda !

Vue FPS ou TPS : Une Question de Choix

La première chose à noter avec Starfield est la possibilité pour le joueur de choisir entre une vue à la première personne (FPS) et une vue à la troisième personne (TPS). Cette option de personnalisation offre une flexibilité aux joueurs pour qu’ils puissent vivre leur aventure spatiale comme ils le souhaitent.

Un Univers Véritablement Vivant

Le jeu offre un univers véritablement vivant. Les développeurs ont mis beaucoup d’efforts pour créer un monde dynamique et interactif. Cela se traduit par des planètes aux ambiances très différentes. Vous pouvez vous attendre à une variété de paysages, de climats et d’écosystèmes sur chaque planète que vous explorez, allant de déserts arides à des jungles luxuriantes et des mondes glacés.

Personnalisation Ultra Poussée

Starfield offre une personnalisation ultra poussée. Les joueurs peuvent personnaliser leur personnage, leur vaisseau et leur équipage. Les choix de personnalisation incluent l’apparence physique, les compétences et les talents. De plus, lors de la création du personnage, le joueur peut choisir une “voie”, similaire à ce que l’on trouve dans des jeux comme Cyberpunk. Cela permet aux joueurs de choisir un style de jeu qui correspond à leurs préférences personnelles.

Vaisseau : Une Base Chaleureuse pour Votre Équipage

Le vaisseau spatial du joueur sert de base pour son équipage. C’est un lieu où les membres de l’équipage peuvent se reposer, se ressourcer et interagir. Les joueurs peuvent également recruter des membres d’équipage de diverses factions, chacun apportant ses propres forces et faiblesses à votre mission.

Géopolitique et Factions

Le jeu comporte une composante géopolitique importante. Il existe une multitude de factions dans Starfield, allant des factions politiques aux entreprises privées, en passant par les groupes religieux et ennemis. Presque tous les PNJ et les créatures appartiennent à une ou plusieurs factions, qui déterminent leur comportement envers le joueur et les autres factions.

Gestion et Pilotage du Vaisseau

La gestion et le pilotage du vaisseau sont des éléments essentiels du jeu. Les joueurs peuvent construire et piloter le vaisseau de leurs rêves, se lancer dans des combats spatiaux, et même prendre le contrôle de vaisseaux ennemis pour les ajouter à leur flotte.

Une Galaxie Gigantesque à Explorer

Le jeu promet une expérience de jeu de grande envergure avec plus de 1 000 planètes à explorer. Chaque planète offre une expérience unique avec ses propres caractéristiques environnementales et gravitationnelles, nécessitant parfois une préparation spécifique avant de s’y aventurer.

Combats Spatiaux et Bestiaire Varié

En plus des combats spatiaux, le jeu propose un large éventail d’ennemis à affronter, allant des créatures extraterrestres aux robots et aux pirates de l’espace. La diversité des ennemis garantit un gameplay varié et dynamique.

Système de Quêtes et de Missions

Le jeu propose également un système de quêtes et de missions robuste. Les joueurs peuvent accepter des missions de différentes factions, qui peuvent avoir des conséquences sur la réputation du joueur avec ces factions et sur l’évolution de l’histoire globale du jeu.

Date de Sortie

Starfield est prévu pour sortir le 6 septembre et sera disponible sur Xbox Series X, PC et Game Pass.

