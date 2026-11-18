Wear OS : votre montre se décharge en sport ? Le GPS du téléphone peut prendre le relais

Votre montre perd beaucoup de batterie pendant une course ou une longue marche ? Une nouvelle fonction de Wear OS lui permet d’utiliser la localisation du téléphone qui l’accompagne, au lieu de solliciter uniquement son propre récepteur satellite. Google confirme cet ajout dans les services Google Play 26.45, avec une condition importante : le téléphone ne doit pas être en mode économie d’énergie.

Ce changement intéresse surtout ceux qui emportent déjà leur smartphone pour écouter de la musique, rester joignables ou consulter un itinéraire. Il ne promet pas une autonomie doublée, et Google n’a pas publié de liste complète des montres compatibles. Voici ce qui est établi, ce que cela change et les vérifications utiles avant votre prochaine sortie.

La montre peut laisser le téléphone suivre votre position

Dans ses notes françaises des mises à jour système Google, la rubrique Santé et remise en forme des services Google Play du 16 novembre 2026 décrit explicitement l’utilisation du GNSS du téléphone pendant les entraînements en extérieur. GNSS désigne les systèmes de positionnement par satellites, dont GPS et Galileo : ce n’est pas une nouvelle application de navigation.

Le principe consiste à répartir le travail entre les deux appareils. Le téléphone fournit la localisation au suivi de l’activité, ce qui peut réduire la sollicitation du récepteur satellite au poignet. La montre ne devient pas pour autant un simple écran : cette nouveauté porte sur la position, pas sur un transfert annoncé de toutes ses mesures sportives vers le mobile.

Un exemple concret : si vous partez courir avec votre téléphone dans une poche, celui-ci peut servir au positionnement sans que vous renonciez au suivi au poignet. En revanche, un départ sans smartphone ne permet évidemment pas de profiter de ce relais.

Les conditions à connaître avant de compter sur le gain

Votre situation Ce que la nouveauté permet d’attendre Vous emportez votre téléphone pendant une activité extérieure Le relais de localisation peut économiser la batterie de la montre, si la fonction est prise en charge. Le téléphone est en mode économie d’énergie La condition annoncée par Google n’est pas remplie. Vous laissez le téléphone à la maison Son récepteur satellite ne peut pas servir à la montre pendant la sortie. Vous possédez une Galaxy Watch ou une Pixel Watch Wear OS est concerné, mais la compatibilité de chaque génération n’est pas détaillée. Vous utilisez une Garmin ou une Apple Watch Cette annonce Google ne confirme aucun changement pour ces montres.

Aucun nombre d’heures supplémentaires n’est annoncé. Le bénéfice dépend notamment de la durée de l’activité et de la consommation habituelle du positionnement sur la montre. Une sortie de vingt minutes et une randonnée de plusieurs heures ne sollicitent pas l’appareil de la même manière.

Ce qu’il faut vérifier sur vos deux appareils

Mettez à jour les services Google Play du téléphone. Il s’agit du composant système cité par Google, à distinguer d’une simple mise à jour de l’application Google Play Store. Vérifiez sa fiche et la présence d’une mise à jour dans les réglages de votre appareil ; leur emplacement peut varier selon la marque. Vérifiez que la montre et le téléphone sont bien connectés. Faites ce contrôle dans l’application compagnon avant de partir, avec la localisation et les autorisations nécessaires au suivi sportif. Contrôlez le mode économie d’énergie du téléphone. La nouveauté est annoncée lorsque ce mode n’est pas activé. Ne changez pas ce réglage sans tenir compte de la batterie dont vous aurez besoin pour le trajet. Lancez votre activité habituelle et examinez son bilan. Une trace enregistrée ne suffit pas, à elle seule, à prouver quel récepteur a servi. Comparez plusieurs sorties semblables avant d’attribuer une différence de consommation à cette fonction.

Google ne documente pas, dans cette note, un interrupteur universel à activer sur toutes les montres. Il serait donc trompeur de vous envoyer chercher un menu précis ou de vous conseiller une installation manuelle non nécessaire. Recevoir la version 26.45 constitue un élément à vérifier, pas une garantie de disponibilité immédiate sur chaque combinaison de téléphone, montre et application.

Économiser au poignet ne signifie pas ne rien consommer

Le téléphone travaille à son tour : sa localisation consomme aussi de l’énergie. Le gain recherché concerne la montre, pas une promesse de réduction mesurée de la consommation totale des deux appareils. Si votre mobile est déjà presque vide, préserver son autonomie peut être plus important que décharger le poignet d’une partie du suivi.

Pour une sortie longue, regardez donc les deux niveaux de batterie. Gardez également vos précautions habituelles pour la navigation : cette annonce n’établit ni une meilleure précision de trace, ni une couverture satellite garantie, ni une nouvelle fonction de secours.

En France, la fonction est bien décrite dans la documentation Google en français, mais aucune liste locale de modèles ni date de disponibilité pour chaque montre n’y figure. C’est une piste utile pour ceux qui courent déjà avec leur téléphone. Pour acheter une montre en comptant sur ce gain, attendez que votre modèle et votre usage soient effectivement pris en charge.