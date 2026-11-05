Waze pourrait signaler les cyclistes à proximité grâce à Garmin

Un automobiliste pourrait un jour voir dans Waze qu’un cycliste roule devant lui, avant même de le distinguer sur la route. Des chaînes de texte repérées dans la version 5.31 de Garmin Connect évoquent une option de partage de position avec Waze. Elles décrivent une piste de développement. La fonction et sa disponibilité en France restent à confirmer.

Le cycliste partagerait sa position via LiveTrack

Garmin propose déjà LiveTrack, qui permet de suivre une activité en temps réel à partir d’un lien partagé. L’option repérée irait plus loin : la position du cycliste pourrait servir à avertir les conducteurs qui approchent dans Waze. Le principe serait donc de réutiliser une position transmise pendant la sortie, là où un signalement manuel dépend du passage d’un autre usager.

Les questions qui restent ouvertes

Les textes repérés ne donnent ni la liste des compteurs et montres compatibles, ni le rayon de l’alerte, ni les pays concernés. Ils ne disent pas non plus ce qui serait visible côté conducteur : une icône anonyme sur la carte, une alerte à l’approche ou un autre type d’affichage. Ce sont les détails qui permettront d’évaluer l’utilité du dispositif et la façon dont il protège la position du cycliste.

En attendant, activer LiveTrack sert à partager sa sortie avec les personnes qui ont reçu le lien. Cela ne suffit pas à apparaître sur la carte des automobilistes. Pour un cycliste, le point à vérifier le jour d’une éventuelle annonce sera l’existence d’un réglage séparé pour choisir quand ce partage s’applique.