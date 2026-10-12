Waze : 4 fonctions très pratiques que vous n’utilisez probablement pas encore

Waze ne se contente plus d’indiquer les embouteillages et les radars. L’application de navigation de Google propose désormais des itinéraires adaptés à vos habitudes, moins d’instructions vocales et des signalements simplifiés grâce à l’intelligence artificielle. Quatre fonctionnalités méritent particulièrement votre attention, même si certaines ne sont pas encore disponibles en France.

1. Moins d’instructions vocales pendant vos trajets

Vous en avez assez que Waze interrompe votre musique à chaque changement de direction ? Le mode Moins bavard permet de réduire le nombre et la longueur des annonces vocales.

L’application continue de signaler les virages importants, les changements de voie et les dangers, mais évite certaines instructions répétitives.

Pour rechercher cette option, ouvrez Waze → Paramètres → Voix et son → Moins bavard. Son intitulé peut varier selon la langue et la version installée.

Cette fonction fait partie des nouveautés déployées progressivement dans le monde sur Android et iPhone.

2. Waze apprend vos habitudes pour choisir vos itinéraires

Waze peut désormais tenir compte de vos trajets précédents et des routes que vous préférez emprunter.

Par exemple, si vous privilégiez régulièrement les grands axes plutôt que les petites rues, l’application peut proposer en priorité un itinéraire correspondant à cette habitude.

Le calcul continue de prendre en compte les conditions de circulation. Les préférences personnelles viennent simplement compléter les informations sur le trafic.

Cette personnalisation est activée par défaut lorsqu’elle est disponible. Pour la gérer, rendez-vous dans Paramètres → Navigation → Personnalisation.

Google détaille le fonctionnement de cette nouveauté dans son centre d’aide consacré aux itinéraires personnalisés.

3. Signalez une route fermée simplement en parlant

Grâce à Gemini, l’intelligence artificielle de Google, Waze permet de signaler certains problèmes routiers en utilisant des phrases naturelles.

Au lieu de parcourir plusieurs menus, vous pouvez décrire une situation, par exemple : « Cette route est fermée » ou « Cette adresse n’est plus correcte ».

Les informations concernant les modifications de carte sont ensuite transmises aux éditeurs Waze pour vérification avant leur intégration.

Cette amélioration du signalement vocal fait partie des fonctionnalités annoncées pour un déploiement mondial sur Android et iOS. Sa disponibilité et les langues reconnues peuvent varier selon les utilisateurs.

4. Un mode moto plus intelligent, mais pas encore disponible en France

Waze développe également un nouveau mode de navigation spécialement adapté aux motos.

Il utilise l’intelligence artificielle pour tenir compte des restrictions de circulation et des particularités des deux-roues. L’application peut notamment signaler les nids-de-poule, les ralentisseurs, les ponts étroits et certains dangers spécifiques aux motards.

Le calcul des itinéraires doit aussi proposer des trajets plus adaptés à la circulation à moto.

Mais attention : ce nouveau mode n’a pas encore été annoncé pour la France. Son lancement a initialement concerné sept pays, dont le Brésil, l’Argentine, la Colombie, la Malaisie et le Mexique.

Il ne faut pas le confondre avec les réglages moto déjà présents dans certaines versions de Waze.

Quelles fonctions Waze peut-on utiliser en France ?

Dans sa présentation officielle des nouvelles fonctions Waze, Google confirme le déploiement mondial des itinéraires personnalisés, des instructions vocales réduites et des signalements conversationnels.

Ces fonctionnalités arrivent progressivement sur Android et iPhone. Certains utilisateurs français peuvent donc devoir attendre une mise à jour ou une activation côté serveur.

Les deux réglages les plus intéressants à vérifier dès maintenant sont les itinéraires personnalisés et le mode vocal moins bavard. Ils peuvent rendre les déplacements quotidiens plus agréables sans modifier profondément la manière d’utiliser Waze.