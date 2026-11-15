Warhammer Survivors : personnages, armes et sauvegardes partagées sont en route

Warhammer Survivors va recevoir des personnages, des armes et des améliorations gratuites, et une partie de ces correctifs arrivera avant la fin de 2026. Dans son communiqué du 13 novembre, Auroch Digital annonce aussi le partage de sauvegardes et évoque un contenu plus important encore, dont le studio garde les détails secrets.

Les premiers changements attendus avant 2027

Le studio prévoit des mises à jour de confort entre les livraisons de contenu plus importantes. Certaines seront distribuées avant la fin de l’année. L’ordre précis des correctifs et leur contenu individuel n’ont pas été détaillés dans le communiqué. On peut donc s’attendre à des ajustements réguliers sans compter sur un personnage ou une arme à une date donnée.

À plus long terme, le contenu gratuit doit concerner les deux univers du jeu : Warhammer 40,000 et Warhammer Age of Sigmar. Les nouvelles combinaisons viendront compléter un jeu où l’on choisit ses améliorations au fil d’une partie et où l’on débloque progressivement armes et personnages. Auroch Digital annonce une base de 40 protagonistes jouables et de plus de 75 armes dans la version déjà sortie.

La sauvegarde partagée pourrait changer la façon de jouer

Pour les personnes qui jouent sur plusieurs appareils, cette fonction a un intérêt concret : conserver les déblocages et reprendre leur progression ailleurs. Auroch Digital l’a confirmée comme projet, mais doit encore communiquer les plateformes compatibles, les conditions de liaison de compte et la date. Pour l’instant, mieux vaut vérifier où réside votre progression avant de changer de plateforme.

Le communiqué distingue les mises à jour gratuites d’un contenu plus important encore tenu secret. Son thème, sa date et son éventuel prix restent ouverts. Une silhouette ou un indice de la feuille de route ne suffit pas à établir la présence d’une faction ou d’un personnage.