Warhammer 40 000: Dark Heresy arrive le 28 janvier sur PS5, Xbox et PC, mais la Switch 2 attendra

Warhammer 40 000: Dark Heresy sortira le 28 janvier 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Owlcat Games a fixé cette date le 9 novembre. Une version Nintendo Switch 2 est également prévue, mais elle ne partage pas encore ce rendez-vous : son calendrier sera communiqué plus tard.

Pour les joueurs qui attendent le prochain grand jeu de rôle du studio de Rogue Trader, l’annonce apporte aussi une autre échéance : la bêta réservée aux fondateurs fermera le 7 janvier. Trois semaines sépareront donc l’arrêt des tests de la sortie commerciale.

Le communiqué d’Owlcat cite Steam, GOG et l’Epic Games Store pour Windows. Sur consoles, il annonce la PS5 et les Xbox Series X|S. Il ne mentionne ni PS4, ni Xbox One dans cette liste de lancement.

Version ou accès Ce qui est annoncé Windows, PS5, Xbox Series X|S Sortie le 28 janvier 2027 Nintendo Switch 2 Version prévue ; calendrier à venir Bêta des fondateurs Fermeture le 7 janvier 2027

Le choix de plateforme ne se résume donc pas encore à préférer jouer sur un téléviseur ou en déplacement. Un joueur Switch 2 devra attendre une confirmation propre à cette édition avant d’organiser son achat. Aucune date ne peut être déduite de celle des autres versions.

Une enquête dans l’Inquisition, pas seulement une succession de combats

Dark Heresy place le joueur dans le secteur Calixis, au sein de l’Inquisition. Le point de départ est celui d’un acolyte chargé d’enquêter sur les crimes et l’hérésie. Il faut constituer une équipe, interroger et démêler des conspirations dans un univers où les décisions ont des conséquences.

La composition du groupe fait partie du dilemme. Owlcat cite aussi bien des serviteurs de l’Imperium que des profils plus dérangeants : le psyker Saro, le Kroot Ra’akhti ou le corsaire aeldari Laarthyr peuvent rejoindre l’aventure. Chaque compagnon possède ses aptitudes pour les affrontements tactiques, mais également son point de vue sur les investigations.

Ce double rôle donne une bonne idée de la proposition : recruter quelqu’un ne revient pas simplement à ajouter une arme à son équipe. Ses connaissances et ses intérêts entrent aussi dans les choix faits au cours de la campagne. Le studio insiste sur la possibilité de rechercher la vérité ou de sacrifier des innocents à ses propres objectifs, avec des effets parfois imprévus.

Les amateurs de Rogue Trader retrouveront ainsi le même univers et le même studio, mais un autre rôle. On ne dirige pas ici une dynastie de marchands : le travail annoncé est celui d’une troupe d’agents qui doit identifier et juger les menaces de l’intérieur.

Les packs de fondateur restent proposés jusqu’au début de janvier, selon Owlcat. Ils donnent actuellement accès à la bêta. Cet accès de test s’arrêtera le 7 janvier : il ne faut donc pas l’interpréter comme une possibilité de continuer à jouer sans interruption jusqu’au 28.

Le communiqué de sortie ne présente pas Dark Heresy comme un jeu gratuit et n’annonce pas d’inclusion au Game Pass. Jouer sur une Xbox ne suffit pas à le rendre accessible par abonnement. Il faudra vérifier l’offre correspondant à sa plateforme au moment de l’achat, sans confondre pack de fondateur, bêta et édition finale.

La bande-annonce publiée pour cette annonce permet de voir le jeu. Elle reste une présentation de l’éditeur, et ne constitue pas un test de performances des différentes versions.

Image : © Owlcat Games / Games Workshop, dossier de presse officiel.