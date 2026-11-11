Vous payez Netflix en 4K ? Voici comment vérifier que votre télé l’affiche vraiment

Votre téléviseur et votre forfait peuvent tous deux être compatibles 4K, alors que Netflix affiche une image moins détaillée. Commencez par ouvrir la fiche d’un film Ultra HD sur l’appareil qui lit Netflix. Le badge indique la qualité accessible dans cette configuration. Le débit disponible pendant la lecture peut ensuite faire varier la résolution.

Ouvrez la même fiche sur votre télé et votre boîtier

Dans son guide sur la qualité vidéo, Netflix propose notamment Black Island et 1922 comme titres de référence. Cherchez le badge 4K ou 4K HDR. Si le même film affiche HD sur le boîtier et 4K dans l’application installée sur la télé, commencez par vérifier la sortie vidéo du boîtier et son branchement. Les deux applications ne passent pas par les mêmes appareils.

Sur certains téléviseurs, un seul badge s’affiche et Dolby Vision peut prendre la place de la mention 4K. Dolby Vision renseigne sur le rendu des contrastes et des couleurs. Pour vérifier la définition, essayez un autre titre de référence qui affiche le badge 4K dans votre configuration.

Mesurez le débit là où la vidéo arrive

Sur l’écran d’accueil de Netflix, ouvrez le menu et sélectionnez Obtenir de l’aide → Vérifier votre réseau. Si le menu est en haut, cherchez cette option à partir de l’icône de profil. Le résultat concerne l’appareil qui reçoit le flux. Un test sur le téléphone, près de la box, mesure une autre connexion.

Netflix recommande une connexion stable à 15 Mbit/s ou plus pour la 4K. Une image qui s’améliore après le lancement peut s’expliquer par l’ajustement automatique du flux. Si la qualité baisse régulièrement, refaites le test au moment où vous regardez d’habitude. Un câble Ethernet branché temporairement, si la télé le permet, aide à déterminer si le Wi-Fi du salon est en cause.

Vérifiez le forfait, le profil et le port HDMI

Forfait. Dans votre compte, vérifiez que l’offre active comprend la 4K.

Dans votre compte, vérifiez que l’offre active comprend la 4K. Profil. Depuis un navigateur, ouvrez les Paramètres de lecture du profil concerné. Pour la 4K, Netflix indique Auto ou Élevée dans le réglage d’utilisation des données par écran. La résolution peut encore s’adapter à la connexion.

Depuis un navigateur, ouvrez les du profil concerné. Pour la 4K, Netflix indique ou dans le réglage d’utilisation des données par écran. La résolution peut encore s’adapter à la connexion. Boîtier externe. Vérifiez sa résolution de sortie et le port utilisé. Netflix demande notamment un port compatible HDCP 2.2 ou ultérieur pour la 4K et le HDR. Si le boîtier est relié à un amplificateur, essayez de le brancher directement à la télé.

Le test le plus parlant consiste à ouvrir le même film, sur le même profil, dans l’application de la télé puis sur le boîtier. Si l’écart n’apparaît que sur le boîtier, inspectez d’abord la liaison HDMI. Si la 4K manque sur les deux, revenez au forfait, au profil et au test réseau sur la télé.