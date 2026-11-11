Vous parlez à ChatGPT ? Vérifiez ce réglage avant le changement du 11 décembre

Si vous avez choisi la voix Standard ou Avancée dans ChatGPT, le mode sélectionné va changer le 11 décembre 2026. OpenAI retirera les deux options du sélecteur et fera basculer les utilisateurs concernés sur Live. Les conversations existantes resteront dans l’historique.

Dans ChatGPT, ouvrez les paramètres et cherchez la rubrique consacrée à la voix. Si vous avez encore le choix entre plusieurs modes, relevez celui qui est sélectionné. Le calendrier d’OpenAI indique que les modes Standard et Avancé restent utilisables pendant la transition. Si Live est déjà sélectionné, vous utilisez déjà le mode vers lequel OpenAI bascule les autres utilisateurs.

Ce que vous remarquerez en parlant

Live peut écouter pendant qu’il parle, ce qui facilite les interruptions et les reprises au milieu d’un échange. Pour vous faire une idée, essayez une demande habituelle, par exemple reformuler un texte ou pratiquer une langue, puis ajoutez une précision avant la fin de la réponse. Ce test permet de voir si le rythme de Live vous convient.

OpenAI précise que la vidéo en direct et le partage d’écran continueront à reposer sur le moteur du mode Avancé tant que Live ne saura pas les prendre en charge. La disparition du choix dans les paramètres ne signifie donc pas que ces deux usages s’arrêtent le 11 décembre.

Vos conversations restent accessibles

Vous pourrez rouvrir les conversations précédentes depuis l’historique et les poursuivre à l’écrit ou à la voix. Si vous voulez retrouver un échange pour essayer Live, inutile de repartir d’un nouveau fil.