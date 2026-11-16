Vous confiez votre Galaxy au SAV ? Activez ce mode pour masquer vos photos

Avant de confier un téléphone Galaxy au SAV, le mode Maintenance permet au technicien de vérifier le fonctionnement de l’appareil tout en gardant vos photos, messages et applications personnelles à l’écart. Pensez aussi à faire une sauvegarde. Si la réparation exige un effacement ou si le téléphone ne démarre plus, le mode seul ne suffit pas.

Ouvrez Paramètres et recherchez Mode Maintenance. Selon la version du téléphone, la rubrique se trouve dans les réglages de maintenance de l’appareil. Samsung indique aussi un accès depuis l’assistance de Samsung Members. Lancez l’activation puis laissez le téléphone redémarrer. Si aucun verrouillage n’est configuré, créez le code que vous utiliserez pour retrouver votre session.

Le téléphone ouvre un environnement réservé au diagnostic. Samsung explique que seules les applications préchargées restent disponibles et que les messages et données personnelles sont inaccessibles depuis cet environnement. Le technicien peut ainsi vérifier l’écran ou l’appareil photo sans ouvrir votre galerie.

Sauvegarder ses données avant le dépannage

Vérifiez les photos, les conversations et les codes des applications d’authentification avant de remettre le téléphone. Une sauvegarde système ne couvre pas forcément tous les éléments de chaque application. Si le SAV demande une réinitialisation pour votre intervention, suivez son ordre de préparation après avoir sauvegardé vos fichiers.

Retrouver vos applications après la réparation

À la restitution, ouvrez la notification ou recherchez de nouveau Mode Maintenance, choisissez de quitter et confirmez avec votre code de verrouillage. Le téléphone redémarre dans votre session habituelle. Si l’appareil vous est rendu réinitialisé, la récupération dépend de la sauvegarde préparée avant l’envoi.

Quoi vérifier avant de quitter la maison

Vérifiez que le téléphone a redémarré en mode Maintenance et que votre galerie habituelle est inaccessible depuis cet écran. Conservez le code de verrouillage pour retrouver votre session au retour. Si vous laissez aussi une carte mémoire amovible ou une carte SIM dans le téléphone, demandez au centre de réparation s’il en a besoin pour le diagnostic.