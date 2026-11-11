Vous changez de Huawei ou de Xiaomi ? Le transfert de vos photos et SMS pourrait devenir plus simple

Un nouvel outil Xiaomi est signalé dans l’AppGallery chinoise pour les appareils sous HarmonyOS. Pour les personnes qui changent de téléphone, l’enjeu tient surtout à ce que l’application peut réellement récupérer et aux appareils compatibles. La présence de l’outil dans la boutique chinoise ne suffit pas à établir sa disponibilité en France.

Pourquoi la version de HarmonyOS compte

Le nom Huawei sur le dos du téléphone ne permet pas de savoir quel système tourne dessus. Des modèles vendus en Europe utilisent EMUI, tandis que le signalement concerne HarmonyOS en Chine. Commencez par ouvrir Paramètres, puis À propos du téléphone, pour relever le nom et la version du système. Vérifiez ensuite que l’outil apparaît dans votre propre boutique et qu’il correspond bien au sens de transfert voulu.

L’article chinois qui décrit la fiche mentionne les photos, les contacts et les SMS. La compatibilité peut changer selon les appareils et la version du système. La liste des catégories affichées par une application n’est pas une garantie que chaque donnée sera restaurée.

Les trois contrôles avant d’effacer l’ancien téléphone

Vérifiez d’abord que les photos les plus anciennes sont présentes et ouvrables. Ouvrez quelques vidéos en entier et recherchez un contact que vous aviez enregistré récemment. Une photothèque peut mêler des fichiers stockés sur le téléphone et d’autres accessibles uniquement dans un compte en ligne.

Ensuite, ouvrez vos applications de messagerie et vos applications sensibles sur le nouvel appareil. Les historiques chiffrés et les codes d’authentification ont souvent leur propre procédure de sauvegarde. Les SMS visibles dans une migration ne disent rien, par exemple, sur la récupération d’une conversation WhatsApp.

Enfin, gardez l’ancien appareil quelques jours, le temps de vérifier ce qui manque. Si l’outil ne figure pas dans votre boutique française, commencez par les fonctions de transfert proposées par le nouvel appareil et exportez séparément les données indispensables. Une copie des photos sur ordinateur et un export de vos contacts sont deux solutions simples quand les outils des constructeurs ne reconnaissent pas la configuration.