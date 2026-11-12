Vous avez gardé la boîte de votre smartphone ? Le numéro dessus peut servir en cas de vol

La boîte d’un smartphone contient souvent son IMEI. Ce numéro de 15 chiffres identifie l’appareil et peut être utile pour le signaler après un vol. La boîte est un moyen de retrouver le numéro quand le téléphone a disparu. Une copie conservée ailleurs rend le même service.

Repérez l’IMEI avant d’en avoir besoin

Cherchez l’étiquette avec les codes-barres. Certains téléphones affichent deux IMEI : notez les deux en gardant leur intitulé, et comparez-les avec ceux visibles dans les réglages du téléphone. Le numéro de série désigne un autre identifiant. Conservez les références dans un endroit privé, avec la facture si vous l’avez. Évitez de publier une photo nette de l’étiquette dans une annonce.

En cas de vol, la ligne et l’appareil sont deux choses différentes

Le guide officiel sur le vol d’un téléphone recommande notamment de localiser et verrouiller l’appareil si possible, puis de joindre rapidement l’opérateur pour suspendre la ligne. L’IMEI sert à identifier l’appareil dans les démarches de signalement. La suspension de la SIM empêche l’usage de votre ligne et répond à un autre problème.

La boîte aide à la revente, la facture reste utile

L’emballage permet de regrouper les accessoires et de protéger le téléphone pour un envoi. Il peut aussi aider à montrer que les références correspondent à l’appareil. Pour une restitution ou un retour, consultez les modalités du vendeur et distinguez la politique commerciale de vos droits. La seule absence de carton ne suffit pas à déduire le traitement de tous les retours.

Si vous manquez de place, notez ou photographiez l’étiquette avant de recycler l’emballage. Gardez la facture à part pour pouvoir la retrouver même si vous perdez le téléphone et sa boîte.