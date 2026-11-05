Votre Xiaomi se vide trop vite ? 7 réglages à tester avant d’accuser la batterie

Votre Xiaomi perd de la charge alors qu’il reste sur la table, ou descend surtout pendant la lecture et la navigation ? Les deux symptômes n’appellent pas le même réglage. Ouvrez d’abord Paramètres → Batterie et repérez quand la courbe baisse et quelles applis consomment. Une appli très utilisée peut légitimement arriver en tête. Une appli rarement ouverte qui consomme pendant les périodes de veille mérite davantage d’attention.

Si la batterie baisse surtout écran allumé

Activez la luminosité automatique. Dans les réglages d’affichage, laissez le téléphone ajuster la luminosité à l’environnement. Si elle vous paraît encore trop élevée à l’intérieur, baissez le curseur. Le bénéfice dépend de la luminosité que vous utilisiez auparavant. Essayez 60 Hz. Dans Affichage → Taux de rafraîchissement, choisissez 60 Hz si le modèle le propose. L’intérêt est surtout de comparer avec votre réglage habituel pendant la lecture ou la navigation. Le défilement sera moins fluide. Si le compromis vous gêne, revenez au mode adaptatif lorsqu’il est disponible. Raccourcissez le délai d’extinction. Cherchez Veille ou le délai d’extinction dans les paramètres de l’écran de verrouillage. Essayez 30 secondes si cette valeur est proposée. Ce réglage aide surtout lorsque l’écran reste allumé longtemps après une consultation. Si vous lisez des pages statiques, choisissez un délai qui vous laisse le temps de finir.

Si la charge descend surtout téléphone posé

Testez une nuit sans affichage permanent. Cherchez Affichage permanent dans les paramètres et désactivez-le temporairement. Si vous souhaitez conserver l’heure à portée de main, essayez l’affichage au toucher lorsque votre modèle le permet. Limitez une seule appli en arrière-plan. Dans Batterie, repérez une appli peu utilisée qui consomme. Cherchez l’économiseur de batterie par application si votre version le propose et appliquez la restriction à cette appli. Vérifiez ensuite ses notifications. Xiaomi indique que ces restrictions peuvent retarder les mises à jour et la synchronisation. Évitez d’appliquer le même réglage à votre messagerie ou aux alertes dont vous dépendez.

Si vous êtes loin d’une prise

Revenez à Équilibré après le jeu. Si vous avez activé le mode Performance, retournez dans Batterie et choisissez Équilibré lorsque ce choix est disponible. Xiaomi recommande ce mode pour l’usage courant. Le mode Performance consomme davantage pour privilégier la vitesse. Activez l’économiseur pour finir le trajet. Passez par les paramètres Batterie ou le centre de contrôle. L’économiseur peut réduire l’activité des applis, interrompre leur synchronisation et limiter les animations. Si un service doit rester à jour en temps réel, vérifiez qu’il continue de répondre comme prévu.

Changez un réglage à la fois. Pour la veille, comparez la baisse en points de pourcentage sur deux nuits de durée proche, au même endroit, avec des connexions comparables. Pour l’écran, comparez des périodes de lecture ou de navigation semblables. Si le réseau, le temps d’écran ou les applis changent beaucoup, l’écart ne permet pas d’isoler l’effet du réglage. Les menus et options varient selon le modèle et la version d’HyperOS.

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