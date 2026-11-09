Une étude révèle des milliers de publicités trompeuses diffusées en Europe. Le compteur de virus affiché ne constitue pas un diagnostic : voici comment réagir.

Votre téléphone serait infecté ? Ces fausses alertes ont échappé aux contrôles publicitaires de Google

Une publicité qui prétend avoir trouvé des dizaines de virus sur votre téléphone peut sembler urgente. Son compteur ne prouve pourtant rien. Des chercheurs de NYU Tandon et de l’université Radboud ont repéré des milliers d’annonces trompeuses dans le système publicitaire de Google, avec plus de 100 millions d’affichages cumulés sur des marchés européens.

Ce chiffre mesure leur diffusion, pas le nombre de personnes infectées ou escroquées. Et il ne concerne pas seulement les fausses alertes antivirus : les promesses irréalistes de logiciels représentent une grande partie du total.

Le faux diagnostic sert à vous faire agir avant de réfléchir

L’étude AdLens, présentée par NYU le 29 octobre, porte sur près de 189 000 variantes d’annonces liées aux logiciels. Les chercheurs distinguent notamment les messages alarmistes, les fonctions impossibles promises par des applications et les présentations qui dissimulent l’identité de l’annonceur.

Les 238 annonces classées parmi les fausses alertes ont généré plus de 16 millions d’impressions. Les 3 346 annonces aux promesses trompeuses approchent, elles, les 90 millions. Additionner ces catégories pour écrire que 100 millions de téléphones étaient infectés déformerait complètement le résultat.

Le ressort est simple : faire passer une réclame pour un constat technique. Une page qui affiche « virus détectés » peut ensuite pousser à installer un programme ou à payer. Le message d’alarme et la solution proposée appartiennent au même scénario commercial. Le nombre affiché donne une impression de précision sans constituer un diagnostic indépendant.

Supprimer une publicité ne suffit pas forcément à arrêter la campagne

Un cas décrit par les chercheurs est révélateur : après le retrait d’une annonce associée à une opération malveillante, 41 autres continuaient de diriger vers le même site. Le problème dépasse donc le visuel isolé que l’internaute vient de signaler.

Pour le lecteur, la conséquence est concrète : retrouver plusieurs annonces conduisant à un service ne le rend pas plus fiable. Une répétition peut venir d’une campagne déclinée en de nombreuses versions, pas de recommandations indépendantes.

Menow avait déjà décrit une autre mécanique, avec des publicités usurpant Claude pour attirer les utilisateurs de Mac. Ici, l’étude observe un ensemble beaucoup plus large d’annonces. Il ne faut pas attribuer automatiquement tous ces messages à un même groupe.

Face à l’alerte, sortez de la page qui vous vend le remède

Ne téléchargez pas l’application proposée pour faire disparaître le compteur. Fermez l’onglet, puis ouvrez vous-même votre outil de sécurité habituel si vous souhaitez lancer une vérification. Une analyse initiée depuis un logiciel connu est différente d’un résultat affiché par la publicité.

L’assistance de Chrome recommande de se méfier des avertissements d’infection et des fenêtres qui réclament le téléchargement d’un programme. Elle déconseille aussi de désactiver les protections du navigateur à la demande d’un site.

Si les messages reviennent, ou si le moteur de recherche et la page d’accueil changent sans votre accord, il faut alors examiner les applications et extensions installées. Ce comportement mérite un contrôle ; le faux compteur, à lui seul, ne dit ni quel logiciel serait présent ni comment le supprimer. Surtout, un clic sur une publicité suspecte et l’installation effective d’un programme ne sont pas le même incident : la démarche à suivre dépend de ce que vous avez réellement fait.