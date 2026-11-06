Votre téléphone Android contient peut-être un logiciel espion : comment le détecter et le supprimer ?

Source: magnific.com

Votre partenaire connaît vos déplacements sans que vous lui en ayez parlé ? Quelqu’un semble avoir accès à vos conversations privées ? Votre téléphone est peut-être surveillé à votre insu via un stalkerware, un logiciel espion discret qui fonctionne en arrière-plan. Découvrez comment reconnaître les signes d’une surveillance et quelles sont les étapes à suivre pour reprendre le contrôle de votre smartphone Android.

Qu’est-ce qu’un stalkerware ?

Un stalkerware est un logiciel espion conçu pour surveiller les activités d’une personne sans son consentement. Une fois installé sur un smartphone, ce logiciel peut transmettre des informations personnelles à un tiers, dans la plupart des cas un conjoint ou une personne de l’entourage.

Selon ses fonctionnalités, ce programme permet de :

Suivre les déplacements d’une personne grâce à la géolocalisation de son téléphone.

Consulter les SMS et certaines conversations privées.

Accéder aux photos, aux contacts et à l’historique de navigation.

Surveiller les appels téléphoniques.

Activer certaines fonctions du téléphone à distance.

Contrairement à certaines cyberattaques sophistiquées, l’installation d’un stalkerware ne nécessite pas de compétences informatiques avancées. Dans de nombreux cas, il suffit qu’une personne accède à votre téléphone déverrouillé pendant quelques minutes pour qu’elle puisse installer l’application de surveillance de son choix.

Certains logiciels se présentent comme des outils de contrôle parental ou de localisation familiale, d’autres peuvent être installés à partir de fichiers APK téléchargés en dehors du Google Play Store.

Une fois en place, l’icône de ces logiciels espion est souvent masquée, et leur fonctionnement se poursuit silencieusement en arrière-plan, ce qui rend leur présence très difficile à repérer.

Un stalkerware est conçu pour ne pas être détecté, toutefois, certains comportements inhabituels devraient vous alerter :

Une batterie qui se décharge rapidement : le logiciel fonctionne en arrière-plan et consomme de l’énergie.

Une consommation de données inhabituelle : des informations peuvent être envoyées vers un serveur distant.

Un téléphone qui chauffe sans raison apparente : certaines activités invisibles sollicitent le processeur.

Des applications inconnues : un programme suspect apparaît dans les paramètres, parfois sous un nom banal.

Des autorisations excessives : une application demande l’accès aux SMS, au microphone ou à la localisation sans justification.

Attention, ces signes ne constituent pas des preuves. Une batterie vieillissante ou une mise à jour Android peut provoquer des symptômes similaires. Toutefois, s’ils se présentent, il peut être intéressant d’en vérifier la cause.

Avant toute chose, la personne qui utilise ce logiciel pour vous surveiller sera alertée si vous le supprimez. Mieux vaut donc être prudent et prendre vos précautions pour rester protégé, en particulier si la personne s’avère violente ou imprévisible. Si vous pouvez intervenir sans danger, voici les étapes à suivre pour vous débarrasser d’un stalkerware :

1. Examinez les applications de votre téléphone

Ouvrez les Paramètres > Applications, puis affichez la liste complète des applications disponibles sur votre téléphone. Recherchez les programmes inconnus ou dont vous ne comprenez pas l’utilité. Vérifiez également les autorisations sensibles, dont les services d’accessibilité et les applications qui disposent de droits d’administration.

2. Lancez une analyse de sécurité

Ouvrez Google Play Store, appuyez sur votre profil, puis sélectionnez Play Protect > Analyser. Cet outil recherche les applications potentiellement dangereuses. Comme le précise Google, Play Protect peut signaler, désactiver ou supprimer certains logiciels malveillants.

3. Supprimez les applications suspectes

Lorsqu’une application espionne est identifiée, il est possible de la désinstaller depuis les paramètres Android, à condition que cette opération ne compromette pas votre sécurité. Certaines applications disposent de privilèges particuliers qu’il faudra désactiver avant de pouvoir procéder à leur suppression.

4. Prenez des mesures pour éviter une nouvelle infection

Pour limiter les risques, prenez l’habitude de verrouiller votre téléphone avec un code robuste que vous ne partagez à personne, d’installer les mises à jour Android, d’éviter les fichiers APK inconnus et de vérifier régulièrement les autorisations accordées aux applications.

Pour renforcer la sécurité de votre connexion, utilisez un VPN. Si vous recherchez le meilleur VPN français, privilégiez un service fiable qui ne conserve aucun registre de votre activité en ligne.

5. Sécurisez vos comptes

Modifiez les mots de passe de vos comptes Google et de vos applications sensibles. Activez l’authentification à deux facteurs et vérifiez les appareils connectés. La meilleure protection repose sur ces réflexes qui vous aideront à préserver votre vie privée.