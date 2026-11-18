Votre PS5 semblait prête à télécharger pendant la nuit, mais le jeu vous attend toujours au même point ? Le mode repos ne suffit pas à lui seul : la console doit rester connectée à Internet. Les mises à jour automatiques ont également leurs propres réglages. Enfin, une console complètement éteinte ne poursuit pas les transferts comme une console en veille.

L’objectif est de laisser la PS5 préparer la prochaine partie sans garder l’écran allumé. Cette configuration ne garantit pas un débit supérieur : elle permet surtout de télécharger pendant que vous faites autre chose. Il faut commencer par distinguer les différents états de la console, puis tester un transfert identifiable.

Mode repos et extinction : deux situations différentes

La PS5 peut être allumée, en mode repos ou éteinte. La documentation française des options d’alimentation explique que le mode repos conserve certaines fonctions à basse consommation, selon ce que vous autorisez. Éteindre la télévision ne prouve donc ni que la console est en mode repos, ni que la connexion reste disponible.

Situation Conséquence pour votre vérification Console allumée, écran du téléviseur éteint La PS5 reste allumée ; ce n’est pas le réglage du mode repos. Mode repos avec connexion Internet autorisée La console peut assurer les téléchargements compatibles avec cet état. Mode repos sans connexion Internet Le réglage à corriger avant d’attendre un transfert réseau. Console complètement éteinte Ne pas attendre qu’elle poursuive le téléchargement comme en mode repos. Alimentation débranchée Aucune activité possible ; ne jamais débrancher pendant que le voyant reste allumé ou clignote.

1. Autoriser la connexion Internet pendant le repos

Sur l’écran d’accueil, ouvrez Paramètres. Entrez dans Système, puis Gestion de l’alimentation. Ouvrez Fonctionnalités disponibles en mode repos. Activez Rester connecté à Internet.

Le réglage des ports USB concerne notamment la recharge des manettes : il ne remplace pas l’autorisation de connexion. De même, définir un délai avant le passage en mode repos sert à choisir quand la console se met en veille. Cela ne suffit pas à activer toutes les fonctions réseau pendant cette veille.

2. Distinguer mise à jour d’un jeu et logiciel système

Le guide français des téléchargements automatiques distingue la préparation des jeux et celle du logiciel de la console. Pour les jeux, ouvrez Paramètres > Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications > Mises à jour automatiques, puis vérifiez les options de téléchargement et d’installation en mode repos proposées.

Pour le logiciel système, le chemin est Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système. Les options permettent de télécharger puis d’installer automatiquement les fichiers de mise à jour. Télécharger et installer sont deux opérations : un fichier récupéré ne signifie pas toujours qu’il est déjà appliqué.

Si vous voulez garder un jeu en pause sans que son installation automatique le ferme, Sony conseille d’activer seulement Téléchargement automatique pour les jeux. Vous déciderez ensuite de l’installation lorsque vous reprendrez la partie. Ce choix explique pourquoi une mise à jour peut être récupérée pendant votre absence sans être immédiatement appliquée.

3. Faire un essai simple avant de laisser la console toute la nuit

Lancez un téléchargement et ouvrez sa progression depuis le centre de contrôle. Notez la quantité déjà reçue. Choisissez un transfert assez long pour ne pas se terminer immédiatement. Appuyez sur la touche PS, puis sélectionnez Alimentation > Passer en mode repos. Après un moment, rallumez la console et comparez la progression au repère noté.

Ce contrôle répond à une question précise : le transfert continue-t-il ? Il ne mesure pas à lui seul la vitesse maximale de votre accès Internet. Un réseau très sollicité, un téléchargement qui attend une action ou un problème de service peuvent encore limiter la progression.

Le téléchargement a continué, mais le jeu n’est pas prêt

Regardez le libellé affiché au retour. Le téléchargement, la copie et l’installation ne sont pas la même opération. Sony prévient aussi que certaines mises à jour peuvent demander votre approbation. Si un message attend une intervention, traitez-le au lieu de modifier plusieurs réglages sans rapport. Un manque d’espace ou un transfert bloqué mérite un diagnostic distinct.

Pour réveiller la console depuis PlayStation App ou la Lecture à distance, un autre réglage intervient : Autoriser la mise sous tension de la PS5 depuis le réseau, dans les fonctions du mode repos. Il complète les usages à distance ; il ne doit pas être confondu avec le bouton qui maintient Internet pour les transferts.

Notre guide des vérifications lorsqu’un téléchargement PS5 prend des heures détaille cette autre situation. Le mode repos sert ici à ne pas immobiliser votre soirée devant la barre de progression, pas à promettre que tous les jeux arriveront plus vite.

Le compromis porte aussi sur l’énergie : Sony précise que les fonctions maintenues en mode repos augmentent la consommation. Garder Internet actif répond à un usage utile si vous téléchargez régulièrement la nuit ; il n’est pas nécessaire d’activer toutes les autres options pour cela.