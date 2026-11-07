PS5 : vos jeux mettent des heures à télécharger ? Ces vérifications peuvent réduire l’attente

Une PS5 reliée à la fibre peut quand même télécharger lentement. Entre la box et la console, le Wi-Fi, les autres transferts du foyer ou un téléchargement bloqué peuvent allonger l’attente. Avant de changer d’abonnement, il faut identifier ce qui limite réellement l’arrivée du jeu.

Le bon réflexe consiste à comparer une situation à la fois : le même téléchargement, quelques minutes d’observation et un seul réglage modifié. Voici comment procéder, avec des repères pour savoir si le problème vient du réseau ou d’une autre étape.

100 Go en une heure : quel débit faut-il vraiment ?

Le premier piège tient aux unités. Les opérateurs expriment généralement le débit en Mb/s, des mégabits par seconde. Un fichier est mesuré en Go, des gigaoctets : un octet correspond à huit bits. Une connexion à 100 Mb/s transporte donc au maximum théorique 12,5 Mo par seconde, avant les surcoûts réseau.

Débit maintenu pendant tout le transfert Temps théorique pour 100 Go 50 Mb/s 4 h 27 environ 100 Mb/s 2 h 13 environ 300 Mb/s 44 minutes environ 1 Gb/s 13 min 20 s

Pour transférer 100 Go en une heure, il faudrait maintenir environ 222 Mb/s utiles sur toute la durée, et davantage en pratique avec les surcoûts. Ces calculs utilisent 100 milliards d’octets et un débit constant. Ce sont des minima de transfert idéalisés, pas des résultats mesurés sur une PS5 : protocole, variations de débit et installation ajoutent du temps. Un abonnement « jusqu’à 1 Gb/s » n’assure pas ce débit à la console. À l’inverse, patienter plus de deux heures pour 100 Go à 100 Mb/s n’est pas, en soi, la preuve d’un dysfonctionnement.

Le câble Ethernet permet surtout de tester le Wi-Fi

Si possible, reliez temporairement la PS5 directement à la box avec un câble réseau. La procédure Sony passe par Paramètres > Réseau > Paramètres > Configurer la connexion Internet, puis la configuration LAN filaire. Brancher le câble ne dispense pas de contrôler que la connexion utilisée est bien filaire.

Reprenez le téléchargement et observez sa progression pendant plusieurs minutes. Une nette amélioration oriente vers le trajet Wi-Fi dans le logement. Si rien ne change, cela invite à examiner les usages simultanés, l’accès Internet ou la distribution du jeu ; ce n’est pas une raison suffisante pour acheter immédiatement un routeur.

Attention aux intermédiaires : un câble raccordé à un répéteur lui-même relié en Wi-Fi à la box ne constitue pas le même essai qu’une liaison directe. Il peut conserver le goulet d’étranglement sans fil.

Le 5 GHz vaut un essai, pas une promesse de vitesse

Dans un logement où la box est proche, le 5 GHz peut être préférable à une bande 2,4 GHz encombrée. Le PlayStation Blog explique le rôle des bandes Wi-Fi et de l’environnement radio. La distance et les obstacles restent déterminants : derrière plusieurs murs, imposer le 5 GHz peut aussi dégrader la connexion.

Dans la liste des réseaux de la PS5, sélectionnez votre réseau puis ouvrez les options avec la touche Options de la manette. Si le choix des bandes de fréquence Wi-Fi est proposé, essayez 5 GHz, reconnectez la console et comparez. Si le réseau disparaît ou devient moins stable, revenez au réglage automatique. L’interface et les choix disponibles peuvent varier selon le modèle et le logiciel.

Autre essai gratuit : rapprocher la console du point d’accès et la sortir d’un meuble fermé. Ne cumulez pas déplacement, changement de bande et redémarrage avant de mesurer : vous ne sauriez plus quelle action a aidé.

Libérez le réseau avant de remettre la box en cause

Un autre jeu en téléchargement, une sauvegarde volumineuse sur ordinateur ou plusieurs vidéos en haute définition partagent les ressources du foyer. Mettez provisoirement en pause les transferts dont vous connaissez l’origine, puis observez la PS5. Déconnecter tous les appareils n’est pas nécessaire : un téléphone inutilisé ne consomme pas automatiquement une part importante du débit.

Le test de connexion de la console fournit un repère, mais le débit d’un téléchargement donné peut varier ensuite. Pour une comparaison utile, notez plutôt la quantité reçue pendant une durée fixe. Par exemple, 1 Go reçu en 100 secondes correspond à environ 80 Mb/s, avec les mêmes unités décimales que dans le tableau.

Ne confondez pas cette vitesse avec la réactivité en multijoueur. Un bon téléchargement ne garantit pas un ping stable ; notre explication sur les lags malgré une connexion fibre rapide détaille cette autre question.

Un transfert bloqué ne se traite pas comme un débit faible

Si la quantité téléchargée n’avance plus ou qu’une erreur apparaît, Sony recommande notamment de mettre le transfert en pause puis de le reprendre depuis le centre de contrôle. Son guide de dépannage des téléchargements invite aussi à contrôler l’état des services PlayStation, le logiciel système et la place libre dans Paramètres > Stockage. Ce sont des pistes de dépannage, pas des accélérateurs systématiques.

Regardez également le libellé affiché. Lorsque la console installe ou copie des données, améliorer le Wi-Fi ne peut pas accélérer directement cette opération locale. La taille occupée sur le SSD n’est pas nécessairement celle du fichier téléchargé. Cette distinction compte notamment lorsqu’on examine l’espace annoncé pour GTA 6 sur PS5.

Le mode repos évite d’attendre devant l’écran

Pour laisser le transfert continuer, ouvrez Paramètres > Système > Gestion de l’alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos et activez Rester connecté à Internet. Sony documente ce réglage dans son guide des téléchargements automatiques. Placez ensuite la console en mode repos, sans couper son alimentation.

Pour les mises à jour des jeux, les options automatiques se trouvent dans les paramètres des données sauvegardées et des jeux/applications. Le téléchargement automatique et l’installation automatique sont deux choix distincts ; installer une mise à jour peut fermer une application suspendue. Le mode repos est surtout une façon de laisser travailler la console sans rester devant : il ne garantit pas un débit supérieur.

Si le même jeu reste lent en liaison directe alors que les autres appareils téléchargent normalement, conservez l’heure, le nom du jeu, le débit observé et l’éventuel code d’erreur avant de contacter l’assistance. Ces éléments seront plus utiles qu’une succession de changements de DNS, de MTU ou de réinitialisations effectués sans diagnostic.