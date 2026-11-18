La PS5 Pro atteint jusqu’à 1 799 € dans certaines offres bulgares à la veille de la sortie de GTA 6. Ce montant impressionnant ne correspond toutefois ni à un nouveau prix fixé par Sony, ni à un tarif français généralisé. Pour un acheteur en France, le premier repère reste le prix conseillé européen de 899,99 €. Entre une console indisponible à son tarif normal et une annonce immédiatement livrable beaucoup plus chère, la différence peut dépasser le prix d’une deuxième console.

La tension sur les stocks est bien documentée à l’étranger. Elle impose surtout de regarder qui vend réellement la machine, quand elle sera livrée et ce que comprend le colis. Une offre élevée publiée sur une grande plateforme ne signifie pas que cette enseigne a elle-même augmenté son prix.

Jusqu’à 1 799 € : de quels prix parle-t-on exactement ?

En Bulgarie, des offres de PS5 Pro avec SSD de 2 To sont rapportées entre 1 500 et 1 799 €, alors que d’autres références affichent encore 919,90 €, avec des disponibilités décrites comme limitées. Ces montants concernent des annonces commerciales : ils ne permettent pas de savoir combien de consoles trouvent effectivement preneur à ce prix.

Le phénomène dépasse ce seul pays. Le suivi allemand des disponibilités relevait une offre à 1 410 € le 18 novembre à 8 h 39. Cela documente une forte surcote sur ce marché précis, sans établir le prix auquel un joueur français peut acheter sa console aujourd’hui.

Repère Montant Ce qu’il signifie Prix conseillé européen de Sony 899,99 € Référence officielle ; ne garantit pas la présence de stock. Offre relevée en Allemagne le 18 novembre 1 410 € Prix ponctuel rapporté, pas un tarif français. Fourchette rapportée dans certaines offres bulgares 1 500 à 1 799 € Prix demandés par des vendeurs ; disponibilité et ventes réelles non établies ici. Hausse officielle propre à la sortie de GTA 6 Non établie Ne pas confondre une surcote commerciale avec une décision de Sony.

Le vrai écart se mesure par rapport aux 899,99 € de Sony

Sony a fixé le prix conseillé européen de la PS5 Pro à 899,99 €, avec effet au 2 avril 2026. À 1 500 €, le supplément atteint donc environ 600 €. À 1 799 €, il approche 900 € : presque le prix conseillé d’une autre PS5 Pro.

Ce supplément n’ajoute pas de puissance à la console. À modèle identique, une machine achetée au-dessus du tarif conseillé ne bénéficie pas d’un processeur plus rapide ou d’une version spéciale de GTA 6. Un vendeur peut en revanche proposer un ensemble avec accessoires : il faut alors comparer séparément leur valeur et vérifier qu’ils sont réellement inclus.

Vous possédez déjà une PS5 ? La Pro n’est pas un passage obligé

La sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S ne réserve pas le jeu à la PS5 Pro. Si vous possédez une PS5 compatible et fonctionnelle, acheter une Pro n’est donc pas une condition pour accéder au jeu. L’intérêt d’un changement de console dépend des améliorations graphiques proposées, de votre écran et de votre budget.

Il faut notamment distinguer qualité d’image et fluidité. Une console plus performante ne garantit pas automatiquement un mode à 60 images par seconde dans chaque jeu. Le prix d’une annonce ne constitue jamais une preuve de performances. Ne fondez pas un achat urgent sur une promesse de fluidité formulée par le vendeur sans démonstration vérifiable.

Avant de payer, vérifiez ces quatre lignes de l’offre

« Vendu par » : identifiez le professionnel qui facture la console. Le nom de la plateforme et celui du vendeur peuvent être différents. La date de livraison : une possibilité de commander n’équivaut pas à un stock prêt à partir. Vérifiez la date annoncée jusqu’au récapitulatif final. Le contenu et l’état : contrôlez la référence PS5 Pro, le stockage, les accessoires et la mention neuf, occasion ou reconditionné. Un lecteur de disques ne doit pas être supposé inclus. Le coût total : additionnez livraison et éventuels accessoires nécessaires. Pour une offre étrangère, vérifiez aussi les conditions de retour et l’interlocuteur du service après-vente.

En occasion, demandez une démonstration de fonctionnement et une preuve d’achat avant de conclure. Le montant affiché par un autre vendeur ne suffit pas à justifier une surcote. Pour la France, les chiffres étrangers servent d’alerte sur la tension du marché, pas de prix à accepter par défaut. Rien dans ces relevés ne permet non plus de promettre une baisse immédiate après la sortie du jeu.