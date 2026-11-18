Fate of the Galaxy propose des combats Star Wars gratuits sur PC, Mac et Linux : vaisseaux, VR, commandes et méthode d’installation.

Un Star Wars gratuit vous laisse piloter plus de 64 vaisseaux, même en réalité virtuelle

Prendre les commandes d’un chasseur rebelle ou impérial sans acheter un nouveau jeu Star Wars, c’est la proposition de Fate of the Galaxy. Ce projet de fans, disponible gratuitement sur Windows, Mac et Linux, associe combats spatiaux, campagnes et cockpits fonctionnels. La réalité virtuelle fait aussi partie des possibilités annoncées.

Sa première version publique est disponible depuis le 30 octobre 2026, et une branche 2.x a été publiée le 13 novembre. Si vous découvrez maintenant les vidéos du projet, vous pouvez déjà le télécharger, sans attendre une ouverture d’accès ni posséder FreeSpace 2.

Rebelles, Empire ou pilote indépendant

Le site de l’équipe de développement présente plusieurs manières d’aborder les batailles de la trilogie originale. Les campagnes narratives sont reliées entre elles, mais le programme propose aussi des campagnes dynamiques personnalisables, des entraînements, des scénarios d’arcade et des missions indépendantes.

L’intérêt est de pouvoir commencer par une confrontation courte, avant de s’investir dans un parcours plus construit. L’équipe annonce plus de 64 vaisseaux, avec la possibilité de personnaliser leur armement et de donner des instructions à ses équipiers.

La bande-annonce publiée par les créateurs permet de voir les combats et les cockpits du jeu.

Ce qu’il faut savoir avant le téléchargement

Question Réponse vérifiée Combien coûte le jeu ? Le projet est gratuit Faut-il acheter FreeSpace 2 ? Non, cette conversion fonctionne sans le jeu commercial d’origine Sur quelles plateformes ? Windows, Linux et Mac Peut-on jouer sans casque VR ? Oui, la VR est une possibilité et non une obligation Quelles commandes ? Souris, clavier et périphériques de pilotage ; jusqu’à quatre appareils pris en charge selon l’équipe Est-ce un Star Wars officiel ? Non, le projet n’est associé ni à Lucasfilm ni à Disney

Pour jouer à plusieurs, le site présente notamment des parties en réseau local. Il ne détaille pas de système de recherche automatique de partenaires comparable à celui d’un jeu commercial récent. La traduction française de l’ensemble du jeu et une version console ne sont pas établies par les pages consultées.

La version 2.x change aussi la gestion des commandes

La mise à jour détaillée par les développeurs le 13 novembre autorise l’affectation des gâchettes à toutes les commandes du jeu, alors qu’elles étaient précédemment limitées aux axes de pilotage. Elle modifie aussi les composants de gestion des périphériques.

Cette évolution explique pourquoi l’équipe a choisi une installation distincte. Les joueurs de la branche 1.x peuvent continuer à l’utiliser ; le passage à la branche 2.x n’est pas imposé par une simple mise à jour automatique. Pour un nouvel utilisateur, inutile d’installer toutes les anciennes versions : la nouvelle branche ne les exige pas.

Sur Windows, les outils de personnalisation permettent également de séparer les missions et modifications personnelles des fichiers principaux. Cela évite qu’une future mise à jour remplace accidentellement le contenu ajouté dans l’emplacement prévu à cet effet.

Passez par la page de téléchargements du projet sur ModDB. Le répertoire proposé par les créateurs regroupe les versions et leurs instructions. Choisissez votre système. Les fichiers Windows, Linux et Mac ne sont pas interchangeables. Ne comparez pas leurs tailles comme s’il s’agissait nécessairement de paquets organisés de la même façon. Lisez les consignes de la version retenue. Les utilisateurs du lanceur complet Knossos disposent également d’une installation depuis son catalogue. Vérifiez vos commandes avant la campagne. Le changement de gestion des périphériques justifie de contrôler leur reconnaissance et leurs affectations. Commencez par un entraînement. C’est le moyen le plus simple de vérifier que le pilotage choisi vous convient avant une mission plus longue.

Si vous venez d’une ancienne installation, les développeurs expliquent comment reprendre les fichiers de sauvegarde et de commandes dans les instructions propres à chaque téléchargement. Conservez-les avant de modifier votre installation.

Un projet à découvrir pour ses batailles, sans promesse artificielle

Fate of the Galaxy vise les amateurs de combats spatiaux qui veulent retrouver l’ambiance des films avec des réglages allant d’une approche accessible à un pilotage plus exigeant. Son éditeur de missions ouvre aussi la porte aux scénarios créés par les joueurs.

L’équipe annonçait déjà plus de 50 000 téléchargements le 13 novembre. Ce succès d’estime ne prouve ni une compatibilité parfaite avec chaque périphérique ni des performances identiques sur tous les ordinateurs. Le bon point de départ reste une session d’entraînement sur votre machine, avant de préparer un ensemble joystick, palonnier ou casque VR autour du jeu.