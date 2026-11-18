Il rend sa PlayStation Classic portable avec un écran de 7 pouces et une batterie

Une PlayStation Classic, un écran de 7 pouces, une batterie et une DualShock 3 sans fil : un passionné a réuni tout le nécessaire pour jouer sans téléviseur ni prise murale. Le résultat conserve l’apparence de la petite console de Sony, mais son intérieur et son installation ont été largement modifiés. Son créateur annonce une autonomie de 3 à 5 heures, un chiffre déclaré qui n’a pas fait l’objet d’une mesure indépendante.

Le projet ne transforme pas une PlayStation originale en nouvelle console portable officielle. Il part de la PlayStation Classic, la réédition miniature fondée sur l’émulation, et lui ajoute les éléments qui lui manquent pour devenir transportable.

L’écran et la batterie font disparaître le téléviseur

Dans sa présentation du montage et de ses composants, le créateur décrit un écran IPS JniTyOpt de 7 pouces, relié en HDMI. Une batterie externe NNINE/LUMENA N9-X10 de 10 000 mAh est fixée par Velcro dans la protection servant de support à l’écran. La petite console prend place devant cet ensemble.

Les câbles courts et plats comptent presque autant que les composants. Ils limitent l’encombrement autour de l’écran et évitent les grandes boucles d’un montage improvisé. La jauge de la batterie reste visible sur le côté, ce qui permet de surveiller sa réserve sans défaire l’installation.

Élément Choix du créateur Rôle dans le montage Console PlayStation Classic modifiée Exécuter les jeux par émulation Affichage Écran IPS HDMI de 7 pouces Jouer sans téléviseur Alimentation Batterie externe de 10 000 mAh Alimenter l’installation loin d’une prise Commande DualShock 3 Sony et adaptateur 8BitDo Utiliser une manette sans fil Autonomie 3 à 5 heures annoncées Estimation du créateur, sans protocole publié

La console avait déjà changé à l’intérieur

Le travail dépasse largement le branchement d’un écran de voyage. La Classic possède notamment deux concentrateurs USB internes, tout en conservant ses deux ports avant fonctionnels. Le montage accueille un adaptateur 8BitDo USB Wireless Adapter 2, un adaptateur Wi-Fi TP-Link et un lecteur de carte UGREEN. La carte microSD utilisée avec Project Eris reste accessible depuis l’arrière.

La DualShock 3 fonctionne à travers cet environnement logiciel, avec ses deux sticks analogiques et les vibrations, selon l’auteur. C’est une différence pratique avec une simple manette filaire posée devant l’écran : on peut éloigner les mains de la console et installer le support sur une table.

Un port USB arrière ajouté pour étendre les possibilités de connexion sert désormais à alimenter l’affichage. Cela explique pourquoi le projet demande davantage qu’une Classic laissée intacte et une batterie achetée séparément.

Refroidissement et son : les compromis restent visibles

Le créateur explique avoir remplacé le blindage métallique d’origine par un petit dissipateur, ajouté de la pâte thermique et installé un ventilateur de chipset ASUS alimenté en 5 V. Il a également ouvert les aérations décoratives pour faire circuler l’air. Ce sont ses choix de fabrication, pas une procédure validée par Sony. Aucune série de températures comparables n’est fournie pour quantifier leur effet.

L’écran diffuse le son par ses haut-parleurs intégrés, mais le réglage du volume constitue une limite : ils restent à leur niveau maximal. L’auteur ajuste le gain audio dans RetroArch pendant les jeux et utilise une solution logicielle pour couper les sons de l’interface. Un détail important pour qui imagine déjà utiliser l’ensemble dans un train ou une pièce partagée.

Une console transportable plutôt qu’une portable de poche

L’installation conserve une manette séparée, une console et un écran sur support. Son intérêt est de pouvoir les emporter et jouer sur une table sans chercher un téléviseur. Elle ne reproduit pas l’ergonomie d’une machine dont les commandes entourent directement l’écran.

Il manque encore un prix total, un poids complet et des tests de latence pour comparer ce projet à une console d’émulation du commerce. La capacité de 10 000 mAh ne permet pas non plus, à elle seule, de recalculer l’autonomie : consommation de l’écran, luminosité et pertes électriques interviennent. Le montage reste néanmoins parlant : une petite console de salon peut devenir autonome, au prix d’un véritable travail d’intégration et de plusieurs compromis assumés.