Granblue Fantasy: Relink, Somerville et Fade to Silence figurent désormais dans la rubrique française « Dernière chance de jouer » du PlayStation Plus. Ces 3 départs concernent le catalogue accessible aux abonnés Extra et Premium. La date de retrait annoncée pour cette vague est le 15 décembre 2026 : si vous vouliez les découvrir avec votre abonnement, il reste moins d’un mois pour organiser vos parties.

La distinction régionale évite une mauvaise surprise. Des listes japonaises comportent davantage de titres, mais notre consultation du catalogue français des dernières chances fait apparaître 3 résultats. Il ne faut donc pas reprendre les 6 noms annoncés pour d’autres marchés comme s’ils concernaient tous les joueurs français.

Les 3 jeux affichés sur le Store français

Jeu Versions affichées Ce qui peut vous intéresser Accès par abonnement Granblue Fantasy: Relink Standard Edition PS4 et PS5 Action-RPG, aventure en solo et quêtes coopératives Catalogue Extra, également accessible avec Premium Somerville PS4 et PS5 Aventure narrative de science-fiction centrée sur une famille et une catastrophe Catalogue Extra, également accessible avec Premium Fade to Silence PS4 Survie dans un monde glacial, exploration et gestion des ressources Catalogue Extra, également accessible avec Premium

La mention PS4 de Fade to Silence décrit la version listée. Elle ne signifie pas qu’il faut posséder une PS4 pour y jouer : une PS5 compatible avec les jeux PS4 peut lancer cette version. En revanche, il ne faut pas lui attribuer une édition PS5 native qui ne figure pas dans la sélection.

Le retrait ne concerne pas l’ensemble du service PlayStation Plus. Essential seul ne donne pas accès à ces jeux du catalogue Extra. Premium reprend cet avantage d’Extra ; il ne prolonge pas la présence d’un titre après son départ.

Granblue Fantasy Relink : ne confondez pas le jeu inclus et son extension

Le titre de Cygames est le point fort de cette vague pour les amateurs d’action-RPG. On peut suivre l’aventure en solo, puis consacrer du temps à ses personnages et à ses quêtes. Les activités en ligne peuvent réunir jusqu’à 4 joueurs. La fiche française indique des textes en français et des voix en anglais ou en japonais.

Un détail mérite d’être vérifié avant de commencer : l’offre incluse est la Standard Edition. Le Store distingue les éditions et kits d’amélioration Endless Ragnarok, vendus séparément. Il serait donc trompeur de présenter tout le contenu additionnel comme compris dans l’abonnement.

Si vous aviez prévu d’acheter uniquement une extension, assurez-vous de pouvoir encore accéder au jeu principal après son retrait. Acheter un DLC ne remplace pas automatiquement la licence du jeu de base. C’est le point à régler avant une dépense, surtout si vous comptiez continuer au-delà de décembre.

Quel jeu lancer d’abord si votre temps est limité ?

Pour une aventure narrative sans projet de progression prolongée, Somerville est le choix le plus simple à envisager. Son intérêt repose sur sa mise en scène et la découverte de son histoire. Il n’est pas nécessaire de transformer les semaines restantes en course aux trophées pour en tirer quelque chose.

Granblue Fantasy: Relink demande une autre organisation : terminer une première aventure et explorer toutes les quêtes ou faire progresser de nombreux personnages sont des objectifs différents. Si vous jouez avec des amis, fixez vos soirées avant le retrait plutôt que de supposer que chacun aura encore l’accès par abonnement ensuite.

Fade to Silence s’adresse davantage à ceux qui veulent apprendre les systèmes d’un jeu de survie. Il vaut mieux choisir un titre adapté à vos envies que télécharger les 3 pour n’en terminer aucun. Nous ne donnons pas de durée universelle : elle dépend de votre difficulté, de votre expérience et du contenu que vous souhaitez réellement voir.

Télécharger un jeu ne permet pas de le garder après son départ

Un jeu du catalogue Extra n’est pas un jeu mensuel ajouté durablement à votre bibliothèque sous condition d’abonnement. Le téléchargement prépare son installation ; il ne transforme pas l’accès temporaire du catalogue en achat.

Après son retrait, continuer à payer Extra ou Premium ne suffit donc pas à conserver cette licence. Une autre licence valide du jeu sera nécessaire pour continuer. La disparition de l’accès ne supprime pas, en elle-même, votre progression enregistrée sur la console.

Les vérifications à faire avant le 15 décembre

Ouvrez la rubrique « Dernière chance de jouer » avec votre compte français. La liste peut évoluer : vérifiez le titre exact et sa version. Confirmez votre formule d’abonnement et sa date de fin. Un abonnement qui expire avant le retrait peut interrompre votre accès plus tôt. Choisissez votre objectif de jeu. Campagne, quêtes en groupe et contenu additionnel ne demandent pas la même disponibilité. Vérifiez vos sauvegardes. Sur PS5, la procédure officielle de contrôle de la synchronisation permet de confirmer que les données récentes sont bien conservées dans le cloud lorsque vous utilisez cette fonction.

La liste française est établie au moment de notre consultation, mais l’heure exacte de coupure n’est pas affichée sur la rubrique consultée. Pour éviter de rester bloqué juste avant la fin d’une partie, mieux vaut ne pas prévoir votre dernière session le jour du retrait.