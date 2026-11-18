Votre téléphone reste branché, mais le niveau de batterie ne dépasse plus 80 % ? Sur le POCO X7 Pro, ce comportement peut être volontaire : la protection de la batterie limite la charge pour réduire son usure. Avant de remplacer le câble ou le chargeur, regardez le mode choisi dans les paramètres. Cette explication est documentée pour ce modèle ; elle ne permet pas de diagnostiquer tous les POCO qui chargent mal.

Le premier indice est la régularité du phénomène. Un téléphone qui s’arrête systématiquement autour du même seuil n’a pas le même symptôme qu’un appareil qui perd la connexion au câble ou ne charge plus du tout.

Sur le X7 Pro, trois modes n’ont pas le même objectif

Dans son explication consacrée au POCO X7 Pro bloqué à 80 %, Xiaomi distingue trois choix. Leurs noms peuvent varier avec la langue et la version du logiciel. Le tableau ci-dessous décrit leur rôle en français.

Mode de recharge Comportement attendu Quand le choisir Recharge normale Autorise une charge jusqu’à 100 %. Avant une longue journée sans prise. Recharge optimisée Adapte la recharge aux habitudes et aux situations. Pour garder une gestion automatique au quotidien. Protection de la batterie Arrête la recharge à environ 80 %. Pour limiter le maintien prolongé à un niveau élevé.

80 % de charge ne signifie pas 80 % de santé de batterie. Le premier chiffre désigne l’énergie disponible à cet instant. Le second comparerait la capacité maximale actuelle à celle d’une batterie neuve. Une limite choisie dans le logiciel ne prouve donc pas que la batterie a perdu un cinquième de sa capacité.

La vérification à faire avant de changer d’accessoire

Ouvrez les Paramètres du POCO. Entrez dans Batterie, puis cherchez Protection de la batterie. Repérez le mode actif et lisez sa description, plutôt que de vous fier seulement à l’icône. Si vous avez besoin de 100 %, choisissez le mode qui autorise la recharge complète. Sur la documentation internationale du X7 Pro, il correspond à la recharge normale. Laissez ensuite l’appareil branché et vérifiez que le pourcentage progresse au-delà du seuil précédent.

Les rubriques françaises Batterie et Protection de la batterie sont aussi employées dans l’aide Xiaomi sur cette limitation de charge. L’intitulé final dépend toutefois de l’appareil. Si aucune option comparable n’existe, ne considérez pas ce guide comme la preuve d’un réglage caché.

La recharge intelligente peut aussi attendre avant d’atteindre 100 %

Une charge suspendue n’est pas toujours une limite permanente. Xiaomi explique dans sa présentation de la charge intelligente que le système apprend les habitudes d’utilisation. Lors d’une recharge nocturne, il peut ralentir la fin du processus afin de ne pas laisser la batterie longtemps entièrement chargée.

Par exemple, si vous branchez le téléphone le soir, constater un palier pendant la nuit ne suffit pas à conclure à une panne. Regardez le mode sélectionné et le résultat à la fin de votre cycle habituel. À l’inverse, une option intelligente ne garantit pas qu’un téléphone atteindra 100 % à une heure précise que vous n’avez pas configurée.

Si le pourcentage ne repart pas, distinguez limite et lenteur

Une fois la recharge complète autorisée, un appareil qui reste bloqué nécessite une autre vérification. Une charge lente peut notamment dépendre de la température et de l’usage en cours : Xiaomi décrit une adaptation de la puissance sur le X7 Pro pour gérer l’échauffement lorsque le téléphone est sollicité.

Recommencez l’observation écran éteint, sans jeu en cours, dans un endroit aéré. Notez le niveau de départ, le mode choisi et le temps écoulé. Ces éléments permettent de décrire un problème concret à l’assistance si le niveau ne progresse toujours pas. Il n’est pas nécessaire de réinitialiser le téléphone pour vérifier un simple choix de protection.