Votre Pixel Watch peut vous guider série par série pendant vos entraînements

Google déploie sur les Pixel Watch 3 et modèles plus récents un guidage qui affiche les étapes d’une séance. En musculation, la montre peut vous indiquer l’exercice en cours et vous laisser enregistrer vos répétitions et la charge utilisée.

Un programme à suivre et des résultats à saisir

Le guidage s’applique à une séance personnalisée construite dans Google Health ou à une routine issue du coach lorsque celui-ci est accessible. Le déroulé apparaît sur la montre. Vous pouvez suivre les exercices dans l’ordre et consigner ce que vous avez réellement fait, même si votre charge ou votre nombre de répétitions diffère de ce qui était prévu.

La saisie des charges et des répétitions vous donne un point de comparaison pour la séance suivante. La montre sert à afficher et tenir à jour le programme. Elle ne décide pas de la charge adaptée et ne juge pas la qualité du geste.

Mettez à jour la montre et Google Health, puis ouvrez une séance enregistrée dans votre compte. Vérifiez si vous pouvez la retrouver dans les options d’entraînement de la montre. Le Pixel Drop de novembre annonce une diffusion progressive. Google ne donne pas de date précise pour chaque utilisateur français. L’accès au coach peut aussi dépendre du marché et de l’offre, indépendamment du guidage d’une séance personnalisée.