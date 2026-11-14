Votre Pixel reste trop lumineux sur son socle la nuit ? Des utilisateurs signalent un bug

Certains propriétaires de Pixel qui laissent leur téléphone charger la nuit signalent que l’horloge de l’économiseur d’écran reste très lumineuse dans une pièce sombre depuis la mise à jour de novembre. Le témoignage relayé par SumahoDigest décrit un Pixel posé sur son socle et utilisé comme horloge. La cause et les modèles concernés restent à établir.

Vérifier si le problème vient de l’économiseur d’écran

Dans les paramètres, recherchez Économiseur d’écran. Notez si l’horloge est configurée pour s’afficher pendant la charge ou sur le socle. Dans une pièce sombre, posez le téléphone comme d’habitude et attendez que l’économiseur se lance. Comparez avec la luminosité de l’écran lorsque vous le déverrouillez. Faites le même essai sans le socle, avec un autre mode de charge si vous en avez un. Relevez le modèle, la version du système et les circonstances dans lesquelles le défaut apparaît.

Si seule l’horloge pendant la charge est trop claire, décrivez précisément ce scénario lorsque vous signalez le défaut. Si l’écran est également trop lumineux en usage normal, indiquez-le séparément : les témoignages sur l’horloge ne suffisent pas à expliquer ce comportement.

Retrouver une chambre sombre en attendant

Vous pouvez désactiver temporairement l’économiseur dans le menu où vous l’avez activé. Le téléphone peut continuer de charger, mais l’horloge du socle ne s’affichera plus. Ce réglage retire le symptôme visuel. La mise à jour de novembre reste un point commun aux signalements, et un correctif de Google reste à confirmer.

Les informations utiles si vous signalez le bug

Précisez si le téléphone était sur un socle ou branché par câble, si la pièce était déjà sombre quand l’horloge s’est affichée et si la luminosité baisse après le déverrouillage. Si vous pouvez reproduire le comportement, indiquez les étapes dans l’ordre. Une comparaison réalisée avec le même téléphone et le même écran d’horloge sera plus utile qu’une comparaison avec un autre modèle. La version logicielle permet aussi de distinguer deux appareils qui ont tous les deux reçu une mise à jour en novembre.