Votre Pixel pourra déverrouiller votre Pixel Watch : les modèles compatibles

Google prépare une nouveauté qui évite de ressaisir le code de la montre quand on vient de déverrouiller le téléphone. Un Pixel Pro compatible pourra déverrouiller une Pixel Watch 3, 4 ou 5 portée au poignet. La mise à jour Pixel de novembre annonce un déploiement dans les prochaines semaines, sans date spécifique pour la France.

Quels modèles sont compatibles ?

La fonction exige l’ultra large bande (UWB). Google cite le Pixel 8 Pro, puis les Pixel 9, 10 et 11 en versions Pro, Pro XL et Pro Fold. Les Pixel standard et les modèles de la série A peuvent s’appairer avec la montre, mais Google ne les inclut pas dans la liste pour cette fonction. Côté montre, il faut une Pixel Watch 3, 4 ou 5 avec UWB.

L’assistance Google indique que les deux appareils doivent être appairés, avec Bluetooth, UWB et verrouillage activés. La montre doit être portée et à environ 1,5 mètre du téléphone. La disponibilité dépend aussi de la prise en charge régionale de l’UWB.

Où vérifier si le réglage est arrivé ?

Mettez à jour la montre, le téléphone et l’application Google Pixel Watch. Portez la montre et déverrouillez-la. Sur le téléphone, ouvrez l’application, puis les préférences de la montre et la rubrique Sécurité. Cherchez l’option qui autorise le déverrouillage avec le téléphone. Le libellé français peut varier selon la version de l’application. En cas d’activation manuelle, la montre demande son code ou son schéma.

Si le réglage manque malgré des modèles compatibles, le déploiement annoncé dans le Pixel Drop de novembre peut encore être en cours. S’il apparaît mais reste grisé, vérifiez l’appairage et le verrouillage sur les deux appareils, puis les connexions Bluetooth et UWB.

Vous pouvez annuler un déverrouillage

Le téléphone signale l’opération et donne jusqu’à 20 secondes pour l’annuler. Une autre notification confirme ensuite le déverrouillage. Le code reste requis sur la montre. Google propose séparément la fonction inverse, qui déverrouille le téléphone grâce à la montre.