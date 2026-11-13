Votre Pixel peut résumer les longues conversations, et le français est pris en charge

La mise à jour de novembre des Pixel apporte une nouveauté utile aux personnes qui jonglent avec de longues conversations. Google ajoute le français aux langues prises en charge pour les résumés. Le déploiement s’étale sur plusieurs semaines et la disponibilité dépend de l’appareil et de la fonction.

Le français arrive sur le résumé de conversations

Dans son annonce de novembre, Google présente un résumé qui permet de retrouver les éléments importants d’une conversation longue. L’intérêt est de se remettre à jour rapidement après plusieurs messages, par exemple quand un groupe organise un rendez-vous et change plusieurs fois d’horaire. Vérifiez le message d’origine avant de noter une heure ou une adresse.

Pourquoi la nouveauté peut manquer sur votre Pixel

Google présente cette fonction dans la section consacrée à Gemini Intelligence. La même annonce parle également de dictée et de tâches automatisées, avec des disponibilités différentes. La prise en charge du français pour les résumés ne permet donc pas de déduire que les autres outils sont accessibles en France.

Pour vérifier votre téléphone, commencez par Paramètres → Système → Mises à jour logicielles, puis mettez à jour vos applications depuis le Play Store. La présence du correctif de novembre ne garantit pas que tous les outils annoncés sont déjà activés. Google indique également que les résumés arriveront plus tard sur les Pixel Watch.

Quels appareils Google cite pour les résumés ?

Dans les conditions associées à cette fonction, Google cite les Pixel 9, 10 et 11 sous Android 16.1 ou plus récent, en excluant les Pixel 9a et 10a. Pour la version sur montre, Google indique les Pixel Watch 3, 4 et 5 avec Wear OS 7.1 ou plus récent. Le calendrier sur les montres est distinct de celui du téléphone.