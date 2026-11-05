Votre PC n’a que 3 Go de RAM ? Voici comment essayer Essora Linux

Un vieux portable peut encore servir à écrire, consulter des documents ou accéder au Web. Essora Linux propose plusieurs bureaux pour les machines modestes. Dans son essai pour ZDNET, Jack Wallen a utilisé une machine virtuelle dotée de 3 Go de RAM. Ce chiffre décrit son essai. Sur votre ordinateur, le résultat dépend aussi du processeur, du disque et des logiciels utilisés.

Choisissez un bureau léger

Essora repose sur Devuan, une distribution issue de Debian. Le projet présente Openbox, JWM et Fluxbox comme ses variantes légères. Si la mémoire est votre principale contrainte, commencez par l’une de ces éditions.

Essayez le Wi-Fi, le son et la veille depuis une clé USB

Depuis le site officiel d’Essora, ouvrez le dépôt des images ISO et choisissez une édition. Créez une clé USB amorçable avec l’ISO. Sauvegardez d’abord ce qui se trouve sur la clé, car l’écriture de l’image peut effacer son contenu. Sélectionnez la clé dans le menu de démarrage du PC. Si l’édition propose une session live, démarrez-la sans ouvrir l’installateur.

Vérifiez le Wi-Fi, le son et la sortie de veille. Ouvrez ensuite les sites dont vous avez besoin, par exemple votre messagerie et une vidéo. Plusieurs onglets lourds peuvent consommer bien plus de mémoire que le bureau seul. Une clé lente peut aussi rendre la session live moins fluide qu’un système installé sur SSD.

Si tout fonctionne et que vous voulez installer Essora, sauvegardez vos fichiers et identifiez le disque que l’installateur utilisera.

Essai de Jack Wallen pour ZDNET.