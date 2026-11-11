Votre PC gaming a peut-être une deuxième carte graphique désactivée dans le BIOS

Certains processeurs de PC gaming embarquent une puce graphique, même lorsque l’ordinateur utilise déjà une carte dédiée. Elle peut rester désactivée quand la carte mère détecte la carte principale. Si votre processeur en possède une, elle peut gérer un écran secondaire ou certaines tâches vidéo.

Vérifiez d’abord le modèle du processeur

Dans Windows 11, ouvrez Paramètres → Système → Informations système et notez sa référence exacte. Vérifiez ensuite si ce modèle possède un circuit graphique intégré. La présence d’un port HDMI sur la carte mère ne suffit pas à prouver que le processeur peut fournir un signal.

À quoi peut servir la puce intégrée

Elle peut piloter un écran branché à la carte mère si le BIOS permet de conserver la carte dédiée active en parallèle. Elle peut aussi décoder ou encoder de la vidéo dans une application compatible. Les menus varient selon la carte mère. Cherchez l’option d’affichage simultané dans le manuel de votre modèle et laissez l’écran de jeu connecté à la carte dédiée.

Une fois Windows redémarré, vérifiez les deux puces sous Cartes graphiques dans le Gestionnaire de périphériques. Si votre objectif est de gagner des images par seconde, faites le même test avant et après : les deux puces ne combinent pas automatiquement leur puissance.