Votre iPhone s’arrête à 80 % ? Le réglage à vérifier avant d’accuser la batterie

Votre iPhone reste branché, mais le pourcentage ne monte plus au-delà de 80 %. Trois situations produisent un résultat similaire : une limite choisie dans les réglages, une pause liée à vos habitudes de recharge ou une protection contre la chaleur. Le menu Batterie et le message affiché sur l’écran verrouillé aident à les distinguer.

Il s’arrête au même niveau presque chaque jour

Sur un iPhone 15 ou un modèle plus récent, ouvrez Réglages → Batterie → Recharge. Apple permet de choisir une limite de 80 à 100 %, par pas de cinq points. Si le réglage est sur 80 %, l’arrêt près de cette valeur correspond au fonctionnement attendu. Apple précise aussi que l’iPhone peut atteindre 100 % de temps en temps pour garder son estimation de charge précise. Une recharge complète occasionnelle ne veut donc pas dire que le réglage a sauté. Voir la documentation Apple sur les limites de recharge.

L’écran indique une heure de fin

Vous voyez une notification qui annonce quand le téléphone sera complètement chargé ? C’est le signe de la recharge optimisée. L’iPhone peut attendre autour de 80 % puis finir à l’approche du moment où vous le débranchez d’habitude. Pour repartir plus tôt, faites un appui prolongé sur cette notification et choisissez Recharger maintenant si le bouton est proposé. Sur un iPhone 14 ou antérieur, le réglage se trouve dans Batterie → État de santé de la batterie et recharge.

L’iPhone est chaud ou la recharge s’interrompt ailleurs qu’à 80 %

La chaleur peut suspendre la recharge ou empêcher de dépasser 80 %. Si le téléphone était au soleil ou faisait tourner une application exigeante, laissez-le revenir à une température normale avant un nouvel essai. Relever la limite dans les réglages ne règle pas une pause thermique.

Si l’iPhone ne reprend toujours pas à température normale, sans limite active ni heure de fin affichée, refaites l’essai avec un autre câble et un autre adaptateur compatibles. Ce test permet de distinguer une protection logicielle d’un souci de recharge avant d’envisager une réparation. Consulter le dépannage Apple.