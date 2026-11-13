Votre iPhone peut demander aux inconnus pourquoi ils appellent avant de sonner

Vous attendez un livreur, mais les appels publicitaires vous font hésiter à décrocher ? L’iPhone peut demander aux correspondants inconnus de préciser le motif de leur appel avant de vous faire sonner. Le réglage se trouve dans les options de l’application Téléphone.

Activez « Demander le motif de l’appel »

Ouvrez Réglages → Apps → Téléphone. Dans les options de filtrage des numéros inconnus, choisissez Demander le motif de l’appel. L’iPhone invite alors la personne à s’identifier et à expliquer son appel. Vous pouvez consulter sa réponse sur l’écran et décider de décrocher. Le guide Apple en français détaille les options disponibles.

Quel réglage choisir si vous attendez un appel important ?

Le filtrage laisse au correspondant la possibilité de se présenter. Si vous choisissez de mettre les appels inconnus en silencieux, ils sont dirigés vers la messagerie vocale sans sonner. Et si vous attendez un médecin ou une livraison dont vous ignorez le numéro, vous pouvez laisser temporairement les appels arriver normalement, puis réactiver le filtrage.

Avant de vous y fier pour un rendez-vous, demandez à quelqu’un dont le numéro ne figure pas dans vos contacts de vous appeler. Vous verrez ce qui s’affiche et ce que l’autre personne entend. Si un appelant raccroche sans répondre à la demande, le réglage ne pourra pas vous indiquer le motif de son appel.