Votre Garmin peut envoyer votre fréquence cardiaque à votre compteur vélo

Si vous roulez avec un compteur compatible, votre montre Garmin peut lui transmettre la fréquence cardiaque mesurée au poignet. Vous pouvez alors voir cette donnée sur le guidon sans tourner le poignet. Avant de partir, vérifiez que les deux appareils peuvent communiquer avec le même protocole.

Associez la montre comme un capteur

Dans le manuel de votre Garmin, cherchez la commande de diffusion de la fréquence cardiaque. Certaines montres permettent aussi de lancer la diffusion avec une activité. Une fois le signal activé, ouvrez le menu des capteurs sur le compteur et lancez une recherche de capteur de fréquence cardiaque. Ajoutez la montre lorsqu’elle apparaît.

Vérifiez le signal avant la sortie

La diffusion peut utiliser ANT+ ou Bluetooth, selon l’équipement. Garmin recense les appareils compatibles avec la diffusion Bluetooth et renvoie au manuel de chaque montre pour les étapes. Si le compteur ne détecte rien, assurez-vous que la diffusion est active et que vous cherchez le bon type de capteur.

Avant le départ, ajoutez le champ de fréquence cardiaque à un écran d’activité du compteur. Vérifiez que la valeur s’affiche et évolue. Si vous utilisez aussi une ceinture, vérifiez quel capteur est sélectionné pour éviter d’attribuer à la montre une mesure provenant de la ceinture.