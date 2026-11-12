Votre entreprise peut demander une fiche dans ChatGPT : qu’est-ce que ça change vraiment ?

OpenAI a ouvert en bêta Business Hub, l’espace qui permet à certaines entreprises de gérer les renseignements que ChatGPT affiche à leur sujet. Vous pouvez chercher une fiche existante ou, si votre activité en ligne est éligible, en demander une. Pour un commerce physique en France, OpenAI indique que la revendication des fiches locales existantes est actuellement réservée aux établissements américains.

Le parcours en un coup d’œil

Chercher votre entreprise → choisir la bonne fiche → prouver que vous la représentez → attendre l’accord → vérifier votre identité → compléter la fiche.

Votre situation Ce que vous pouvez faire Votre entreprise apparaît dans la recherche Sélectionnez la fiche qui correspond à votre site ou à votre établissement, puis regardez les méthodes de vérification proposées. Votre activité est uniquement en ligne et aucune fiche n’apparaît Cherchez l’option d’ajout. Elle dépend de votre éligibilité et des moyens de vérification disponibles. Vous avez une boutique ou un restaurant en France Le parcours de revendication d’une fiche locale existante est actuellement limité aux États-Unis.

Étape par étape dans Business Hub

1. Retrouvez la fiche de votre entreprise

Connectez-vous à ChatGPT et ouvrez Business Hub. Recherchez le nom sous lequel vos clients vous connaissent. En cas d’homonymie, comparez le site et l’adresse de la fiche avec les vôtres. Si aucun résultat ne correspond, une activité en ligne éligible peut voir apparaître une option d’ajout. Pour une boutique ou un restaurant en France, OpenAI réserve pour l’instant la revendication des fiches locales existantes aux États-Unis.

2. Prouvez que vous représentez l’entreprise

Ouvrez la fiche et choisissez parmi les méthodes proposées à l’écran. Par téléphone ou par e-mail professionnel, demandez le code puis saisissez celui que vous recevez. Avec Shopify, connectez la boutique concernée et lisez les permissions affichées. Si vous choisissez le domaine, suivez la procédure DNS ci-dessous.

3. Suivez la demande par e-mail

Une fois la demande envoyée, OpenAI peut l’approuver ou vous demander des renseignements complémentaires. Si la fiche est déjà revendiquée par quelqu’un d’autre, ouvrez le menu à trois points de la fiche et choisissez l’option de contestation de propriété.

4. Vérifiez votre identité avec Persona

Après acceptation de la demande, ouvrez la vue d’ensemble de l’entreprise et lancez la vérification Persona si elle reste à faire. Suivez les instructions et transmettez uniquement les justificatifs demandés dans ce parcours. L’approbation de Persona débloque la publication des modifications et les statistiques. Si vous utilisez Persona pour créer une nouvelle fiche, l’approbation publie automatiquement cette fiche.

5. Complétez la fiche et relisez-la

Ouvrez la fiche dans Business Hub. Vérifiez l’adresse de votre site, la description de l’activité et la catégorie. Pour une boutique en ligne, relisez également les conditions de livraison et de retour avant d’envoyer vos modifications. OpenAI examine ces changements avant de les publier.

Si ChatGPT demande un enregistrement DNS TXT

Ouvrez la zone DNS du domaine chez le prestataire qui l’héberge. Ajoutez un nouvel enregistrement et recopiez les champs affichés dans ChatGPT. Gardez l’écran ChatGPT ouvert dans un onglet et la zone DNS dans un autre. Servez-vous du tableau pour faire correspondre les champs.

Champ chez votre hébergeur Ce qu’il faut entrer Type TXT Nom ou hôte Le nom exact affiché par ChatGPT. Selon l’hébergeur, le nom de domaine peut être ajouté automatiquement. Valeur Le jeton de vérification fourni dans ChatGPT. Copiez-le tel quel.

Enregistrez le TXT, revenez dans Business Hub, puis lancez la vérification du domaine. Si le résultat est négatif, vérifiez que vous avez bien modifié la zone DNS utilisée par le domaine. Certains prestataires ajoutent automatiquement le domaine à la fin du champ « Nom ». Contrôlez le nom complet pour éviter qu’il apparaisse deux fois, puis comparez la valeur caractère par caractère. Si l’entrée est correcte, laissez le temps au changement de se propager avant de réessayer. Si une autre personne gère vos DNS, transmettez-lui le type, le nom et la valeur fournis par ChatGPT. Le guide OpenAI décrit aussi les autres méthodes de vérification.

Ce que vous pourrez mesurer ensuite

Une fois la fiche validée, Business Hub peut afficher des indicateurs tels que les mentions et les clics vers le site. Les deux chiffres répondent à des questions différentes : une entreprise peut être citée sans que l’utilisateur visite son site. OpenAI précise que revendiquer la fiche ne garantit aucun meilleur classement. L’intérêt immédiat est de maîtriser les renseignements que vous fournissez et de vérifier si les mentions débouchent sur des visites.