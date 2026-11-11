Votre entreprise apparaît dans ChatGPT ? Vous pouvez désormais revendiquer sa fiche

Une entreprise peut être citée dans ChatGPT alors que ses responsables n’ont jamais créé de fiche. OpenAI a annoncé le 10 novembre un outil pour revendiquer ce profil, gérer les informations de l’entreprise et consulter des données d’usage agrégées. Pour un professionnel en France, la fiche est le point à vérifier en premier. Le module de conversation avec une entreprise commence aux États-Unis.

Ce que vous pouvez corriger dans la fiche

Une boutique qui déménage ou une société qui change de site a intérêt à vérifier les renseignements qui la représentent. Selon l’annonce d’OpenAI, les entreprises peuvent demander à prendre la main sur leur profil pour tenir leurs informations à jour. La démarche commence sur la page de revendication.

Avant de commencer, préparez le nom public de l’entreprise, son site et ses coordonnées. Comparez-les avec les renseignements que vous affichez déjà sur vos propres pages. C’est le moyen le plus simple d’éviter de corriger un horaire dans un service tout en laissant l’ancien horaire sur votre site.

Revendiquer une fiche donne la main sur le profil. L’annonce ne promet aucun rang ni apparition systématique dans les réponses. Pour mesurer l’effet de la démarche, séparez donc ce que vous contrôlez, comme la qualité des coordonnées, de la fréquence à laquelle un client voit la fiche.

Le profil et l’agent commercial sont deux fonctions différentes

Quand une entreprise apparaît dans une réponse, le lecteur peut ouvrir sa fiche. Si un agent commercial est disponible, il peut ensuite démarrer une conversation dédiée pour comparer deux offres ou poser une question au sujet d’un produit. Cette conversation est identifiée comme telle et séparée de la réponse initiale de ChatGPT.

OpenAI réserve pour le moment les agents aux entreprises admissibles du commerce électronique et des services en ligne aux États-Unis. Une PME française a donc intérêt à vérifier l’accès à la fiche indépendamment de celui à l’agent. La possibilité de sponsoriser un agent relève encore d’un autre dispositif, avec un marquage publicitaire distinct.

Les statistiques annoncées sont agrégées. Elles peuvent aider à comprendre les questions qui reviennent, par exemple sur les délais ou les différences entre deux offres. Elles ne donnent pas aux entreprises une copie des conversations privées de leurs clients.