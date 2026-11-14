Votre Apple Watch peut vous prévenir quand quelqu’un sonne à la porte

Une Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 peut prévenir son porteur lorsqu’elle reconnaît le bruit d’une sonnette. La fonction se règle sur l’iPhone associé et repose sur le son ambiant. Elle peut donc servir avec une sonnette ordinaire, même si celle-ci ne possède aucune application.

Activer l’alerte depuis l’iPhone

Ouvrez Réglages → Accessibilité → Reconnaissance des sons et des noms → Reconnaissance des sons. Activez la reconnaissance. Si l’iPhone doit télécharger les sons disponibles, attendez la fin du téléchargement. Touchez Sons et activez l’option correspondant à la sonnette.

Le guide Apple sur la reconnaissance des sons indique que la montre peut aussi signaler des pleurs de bébé ou une sirène. Choisissez les sons utiles chez vous pour éviter de multiplier les alertes.

Tester depuis la pièce où vous voulez être averti

Demandez à quelqu’un de sonner pendant que vous portez la montre. Essayez d’abord près de la porte, puis depuis la pièce où vous comptez utiliser l’alerte. Une porte fermée, de la musique ou la distance peuvent changer ce que le microphone entend. L’alerte vous signale un son reconnu, sans identifier le visiteur ni confirmer sa présence devant la porte.

Pour couper uniquement la détection sur la montre, retournez dans le même menu d’accessibilité sur l’iPhone et désactivez Détecter avec l’Apple Watch. Apple déconseille de s’appuyer sur cette reconnaissance dans une situation d’urgence.

Quand préférer une notification de sonnette connectée

Si la montre reconnaît la sonnette dans l’entrée mais plus depuis le jardin ou une pièce isolée, vous avez trouvé la limite de cet usage chez vous. Une sonnette connectée peut envoyer sa propre notification lorsqu’une personne appuie sur le bouton. La reconnaissance d’Apple reste utile pour une sonnette classique qui s’entend à l’endroit où vous portez la montre. Refaites le test si vous changez le carillon ou son volume.