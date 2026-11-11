Vivo X500 Ultra : Vivo tourne le dos à la course aux mégapixels avec un nouveau choix de capteurs

Une fuite prête au Vivo X500 Ultra deux capteurs Sony LYTIA L910 de format 1/1,28 pouce, pour la caméra principale et l’ultra grand-angle. Vivo aurait choisi de réserver les 200 mégapixels au téléobjectif périscopique. La configuration reste à confirmer.

Le même capteur pour deux cadrages

Le format du capteur compte surtout lorsque la lumière manque. Sur un ultra grand-angle, il peut aider à conserver des détails dans les ombres, avec un résultat qui dépend aussi de l’ouverture et du traitement. Utiliser le même capteur sur deux modules pourrait faciliter une transition plus cohérente entre les focales, par exemple lors d’un changement de cadrage en vidéo.

Ce que le LOFIC pourrait changer en contre-jour

Cette technologie permet de récupérer une partie de la charge excédentaire quand un pixel reçoit beaucoup de lumière. Dans une scène avec une fenêtre lumineuse et un intérieur sombre, elle peut aider à préserver le ciel ou les contours autour de la fenêtre. Il faudra des images comparables, prises dans les mêmes conditions, pour savoir comment Vivo exploite le capteur.

Le zoom de 200 mégapixels et la disponibilité en France restent deux questions distinctes. Pour l’instant, aucun résultat de test ni calendrier européen ne permet de trancher.