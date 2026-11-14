Vivo X500 Ultra : ce capteur Sony pourrait améliorer deux de ses appareils photo à la fois

Le Vivo X500 Ultra pourrait miser sur le même capteur Sony pour sa caméra principale et son ultra grand-angle. Une fuite du 10 novembre évoque deux modules LYTIA L910 de 50 mégapixels, avec une technologie conçue pour conserver davantage de détails entre les zones très claires et les ombres.

Le nom du Vivo reste une déduction des observateurs à partir de la publication de Digital Chat Station. Vivo n’a pas confirmé cette configuration. L’intérêt de cette piste ne repose donc pas sur un classement photo anticipé, mais sur le changement technique qu’elle suggère pour les scènes difficiles.

Le ciel et le visage dans la même photo

Un visage devant une fenêtre, un coucher de soleil ou une enseigne lumineuse la nuit mettent un appareil photo à l’épreuve. Préserver les hautes lumières sans perdre les parties sombres demande une plage dynamique importante. C’est précisément le domaine visé par le LYTIA L910.

Dans son annonce officielle du 17 juin, Sony décrit un capteur d’environ 50 MP au format 1/1,28 pouce, capable d’atteindre 100 dB de dynamique. Le fabricant associe cette promesse à la technologie LOFIC : les pixels peuvent conserver une quantité de charge plus importante avant la saturation, ce qui aide à préserver les zones lumineuses.

Le résultat recherché n’est pas une photo artificiellement plus claire partout. Il s’agit de mieux enregistrer, dans une même scène, des écarts de luminosité que le capteur aurait autrement du mal à conserver. Le traitement du téléphone déterminera ensuite la façon de restituer ces informations.

Pourquoi l’ultra grand-angle serait aussi concerné

Selon les renseignements rapportés par Gizmochina, le prototype utiliserait le L910 non seulement en caméra principale, mais aussi derrière l’ultra grand-angle. Cela permettrait de rapprocher leur base technique, au lieu de réserver le nouveau capteur à un seul cadrage.

Pour le lecteur, le point à observer serait le passage d’une caméra à l’autre. Photographier une pièce puis élargir le champ ne devrait idéalement pas entraîner une forte perte de détails dans les fenêtres ou les ombres. Une même référence de capteur ne garantit toutefois pas un rendu identique : les objectifs et les réglages diffèrent.

La vidéo compte aussi, pas seulement les photos

Sony annonce également une gestion du HDR en 4K à 60 images par seconde avec une consommation maîtrisée. C’est une caractéristique du composant ; ce n’est pas encore la confirmation de tous les modes vidéo d’un futur Vivo. Le fabricant du téléphone devra préciser les résolutions, les fréquences et les caméras effectivement utilisables.

Le téléobjectif reste une autre inconnue : la fuite évoque un périscope sans identifier complètement son capteur. Aucun essai comparatif ne permet aujourd’hui de conclure que cette configuration serait meilleure que la génération précédente. La piste intéressante est plus précise : deux cadrages pourraient bénéficier d’une nouvelle gestion des contrastes, si Vivo retient bien cette architecture.

Le périscope reste une troisième piste

Un compte rendu du 12 novembre attribue au même informateur une piste supplémentaire : un capteur Samsung HPU dans le téléobjectif périscopique. L’information reste au stade de la fuite, comme le choix des deux L910. Pour juger le résultat, il faudra comparer une même scène en contre-jour au grand-angle et à l’ultra grand-angle, puis regarder si les couleurs et les ombres restent cohérentes quand on change de caméra. Le chiffre de 100 dB annoncé par Sony décrit le capteur dans ses conditions de mesure. Il ne prédit pas à lui seul le résultat sur un téléphone Vivo. Le visuel d’ouverture sert à situer le sujet. Le design du modèle reste à confirmer.