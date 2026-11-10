Vivo X500 Pro : son format compact séduit, mais ce test révèle un vrai point faible

Photo, autonomie et prise en main : le X500 Pro a des arguments. L’essai de Tech Spurt met aussi en évidence des difficultés que sa puce haut de gamme ne laisse pas deviner.

Le Vivo X500 Pro associe un écran de 6,36 pouces, une batterie de grande capacité et un ensemble photo ambitieux. Sur le papier, il répond à ceux qui veulent un téléphone haut de gamme sans passer au très grand format. Mais après une semaine d’utilisation, Tech Spurt relève un décalage entre cette fiche technique et certains usages : le téléphone lui paraît fluide au quotidien, bien moins convaincant dans un jeu exigeant, avec aussi un incident pendant une prise de vue.

Ce retour d’expérience mérite d’être lu avec sa limite : il décrit l’exemplaire et le logiciel utilisés par le vidéaste. Il ne prouve pas que tous les X500 Pro rencontrent les mêmes difficultés. Il fournit en revanche des points précis à vérifier avant de choisir ce modèle.

Un téléphone plus facile à tenir, sans tout réduire

Avec moins de 72 mm de largeur, le X500 Pro se distingue des grands modèles qui remplissent la paume. Le bloc photo reste proéminent ; Tech Spurt indique même s’en servir comme appui pour le doigt. La compacité concerne donc surtout l’encombrement de la façade, pas un dos entièrement plat.

L’écran plaît au testeur pour sa lisibilité et ses couleurs. La fréquence peut varier jusqu’à 144 Hz dans les usages compatibles, mais ce maximum n’annonce pas le nombre d’images par seconde que tous les jeux atteindront. Les haut-parleurs constituent un compromis plus sensible : dans sa vidéo, celui du bas prend le dessus et le volume lui semble mieux convenir à une pièce calme qu’à un environnement bruyant.

Voici l’essai en anglais de Tech Spurt. Il montre le téléphone en main, les passages en jeu et les exemples photo sur lesquels reposent les observations rapportées ici.

Une puce haut de gamme ne garantit pas un jeu fluide

Le Dimensity 9600 Pro sait ouvrir rapidement les applications courantes dans cet essai. Le comportement change sur Wuthering Waves. Avec les réglages graphiques équilibrés et le mode de jeu destiné aux performances, le vidéaste décrit de fortes saccades, y compris lors de déplacements ordinaires.

Il rapporte également un plantage de l’application photo au moment de passer au téléobjectif pendant un enregistrement, avec la perte de la vidéo. D’après lui, une mise à jour récente a réduit la fréquence des difficultés sur le Pro par rapport au Pro Max qu’il avait aussi essayé, sans supprimer tous les problèmes observés.

Il ne donne toutefois pas la version exacte du logiciel ni une mesure complète des temps de calcul de chaque image. Impossible donc d’identifier ici la cause, ou d’assurer qu’un correctif reçu depuis n’a rien changé. Pour un joueur, le bon contrôle est de chercher un essai récent de son jeu, avec la version logicielle et les réglages indiqués. La seule référence du processeur ne suffit pas.

L’autonomie est un point fort, à vérifier sur la bonne variante

Le modèle utilisé par Tech Spurt dispose d’une batterie de 6 510 mAh. Il explique terminer la plupart de ses journées avec près de la moitié de la charge, après environ cinq à six heures d’écran et un usage mêlé. Même lors de journées plus chargées en photo et en visioconférence, il rapporte généralement au moins un tiers restant. Ces résultats dépendent de son usage, de ses réseaux et de ses réglages : ce ne sont pas des durées garanties.

La fiche technique européenne de Vivo consultée indique elle aussi 6 510 mAh, avec une recharge filaire de 90 W et sans fil de 40 W. Dans la vidéo, le testeur avertit que certaines régions affichent 5 300 mAh, sans identifier précisément lesquelles. Cette remarque ne permet pas d’attribuer une batterie réduite au modèle français.

Pour un appareil importé, contrôlez donc la capacité et la référence sur la fiche correspondant au pays de vente. Et ne confondez pas une puissance maximale de recharge avec une puissance maintenue du début à la fin.

La photo reste séduisante, mais le téléobjectif préfère la lumière

Le Pro réunit un appareil principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il ne faut pas lui attribuer automatiquement le téléobjectif du Pro Max. Dans les exemples de Tech Spurt, le principal gère favorablement les scènes contrastées, tandis que le suivi de sujets en mouvement donne plusieurs images nettes.

Le zoom est moins à l’aise quand la lumière manque. Le vidéaste relève aussi des couleurs moins homogènes entre les appareils que sur le Pro Max et juge peu convaincante la reconstruction de détails poussée par l’IA à fort agrandissement. Pour des animaux, des concerts ou des portraits le soir, regardez des images prises dans ces conditions plutôt qu’un unique cliché de jour.

OriginOS 7 gagne en fluidité, le multitâche reste une affaire de place

Tech Spurt trouve OriginOS 7, sous Android 17, plus réactif que les anciennes versions qu’il avait utilisées. Il souligne toutefois que les outils de multitâche sont plus à l’aise sur les grandes surfaces du Pro Max et des pliants. Le format compact ne laisse pas autant de place à plusieurs fenêtres, même lorsqu’une fonction est disponible.

Le choix se joue là : le X500 Pro conserve des atouts photo et une autonomie appréciée dans un boîtier plus maniable, mais le jeu exigeant et la fiabilité de l’enregistrement méritent une vérification sur un logiciel à jour. Si ces deux usages sont essentiels, essayez-les avant de vous satisfaire de la seule promesse d’un puissant processeur.

Crédit des visuels : Vivo.